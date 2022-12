Uitwijken houdt vuurritueel in zes Brugse wijken

Van 27 januari tot en met 1 februari 2023 trekt het Uitwijkenteam van Brugge Plus naar zes Brugse wijken met de sfeervolle voorstelling ‘Sage’ van Compagnie Les CreaCoeurs.

In de donkerste periode van het jaar organiseert Uitwijken en vuurritueel in zes Brugse wijken. In de voorstelling ‘Sage’ komen muziek, dans en vuur op een magische manier samen: drie mystieke figuren gaan op een artistieke manier aan de slag met rook en vuur, op de maat van een drum in hun hand. Elke voorstelling start om 19.30 uur en duurt dertig minuten. Er is ook een mobiele bar voorzien.

De locaties en data zijn : op vrijdag 27 januari in de Venetiëstraat in Zeebrugge, op zaterdag 28 januari in de Pastoriestraat in Lissewege, op zondag 29 januari op het Werfplein in Christus-Koning, op maandag 30 januari op de Begijnenvest in Brugge, op dinsdag 31 januari in Ten Putte in Sint-Michiels en op woensdag 1 februari in de Gruitstraat in Sint-Andries.

In 2023 wil Uitwijken met en mobiel kunsthuis en een karavaan van oldtimers dertig Brugse wijken aandoen. Info: www.uitwijken.be