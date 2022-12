UiTPAS binnenkort ook te koop in Blankenberge

Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke maken met ondersteuning van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) werk van meer deelname aan cultuur, sport en vrije tijd.

Vanaf 16 januari gaan deze steden en gemeenten van start met de UiTPAS en is deze regionale vrijetijdskaart ook te koop. Met de UiTPAS kan je bij elke activiteit punten sparen, gezinnen en personen met beperkte financiële middelen krijgen bovendien nog een extra korting bij het gebruik.

“Met dit initiatief willen we de deelname aan cultuur, sport en vrije tijd voor onze inwoners zo laagdrempelig mogelijk maken. Voor de UiTPAS betaalt men eenmalig vijf euro voor een kaart die levenslang geldig is, inwoners met een laag inkomen kunnen de UiTPAS al aankopen voor één euro”, zegt Kathy Kamoen (Open VLD), schepen van Cultuur in Blankenberge. Een overzicht van de verkooppunten is terug te vinden op UiTPASregiobrugge.be of op www.blankenberge.be/uitpas.

(WK)