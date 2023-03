Uitleg bij koloniale Congolese sporen in Oostende

Oostende telt tal van koloniale sporen in de openbare ruimte. Van standbeelden, over straat- en pleinnamen tot gebouwen en plaquettes. Het non-fictie-boekenfestival FAAR organiseert dit weekend twee wandelingen rond ‘Congolese sporen in Oostende’. Cultureel begeleider André Baert en stadsgids Dirk Beirens zijn de spoorzoekers.

De twee ontwerpers van de wandeling gaan zaterdag en zondag om 13.30 uur samen op pad om dat al of niet expliciete koloniaal Congolese verleden in de stad in een open dialoog met de groep zowel historisch als ruim maatschappelijk te kaderen.

Tiental locaties

Vanaf het museumschip O.129 Amandine tot de Drie Gapers en het Leopold II-monument evolueert de tocht langs een tiental locaties. Dirk Beirens licht toe: “De opdracht voor deze wandeling komt van de klankbordgroep aangestuurd door de stad. In feite gaat het om twee aparte bestaande wandelingen, een reflecterende en een historische, die we in elkaar hebben geschoven. Daarbij belicht ik vooral de historische context van die koloniale sporen en de beeldvorming daarrond in Oostende. Vroeger kwamen die ook al aan bod tijdens onze Leopold II-wandeling, nu Koninklijke wandeling, van Gidsenkring Lange Nelle.”

André focust onderweg dan weer niet zozeer op de al of niet nog aanwezige relicten van het kolonialisme maar: “Ik probeer tijdens de wandeling kritisch maar met open geest in dialoog te gaan met de groep over ons koloniaal verleden, de eenzijdige Westerse benadering ervan en de actuele discussie rond standbeelden of de vele meestal onderhuids levende vooroordelen. Maar even goed laten we ook de stem horen van de Congolese gemeenschap hier of van de relatief grote groep oud-kolonialen in onze stad.”

Slavenhandel

Ons koloniale verleden blijft de publieke opinie beroeren. Daarom wil de stad deze gidsbeurt later promoten. Maar naast de koloniale expansiedromen van Leopold II en zijn vader waren de Oostendenaars al veel eerder betrokken bij overzeese overheersing met kwalijke koloniale karaktertrekken. “Zo is er een glasraam in de grote kerk over de vrijkoop door de orde van de Trinitariërs van 900.000 door de Turkse zeerovers gevangen Oost-Indië-vaarders. En minder bekend is ook dat de Oostendse Compagnie in de 18de eeuw al een rol speelde bij de driehoeks-slavenhandel van Afrikaanse zwarten”, zo vertellen de gidsen Dirk en André.

Meer informatie:www.faar-oostende.be