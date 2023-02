Uitkijktoren blijft tot na de zomer 2023 aan het Sterrebos staan

Vorige zomer schonk Sadef een tijdelijke uitkijktoren aan Roeselare. Wegens het grote succes werd beslist om de vergunning voor de toren in het Sterrebos alvast te verlengen tot en met september 2023.

Voestalpine Sadef mocht in 2022 hun 75-jarig bestaan vieren. Naar aanleiding van deze speciale verjaardag schonk Sadef aan Roeselare en Hooglede een tijdelijke, stalen uitkijktoren. De uitkijktorens zorgden voor prachtige vergezichten over onze streek. Wegens het grote succes en de toeristische meerwaarde werd beslist om de vergunning voor de toren in het Sterrebos te verlengen tot na de komende zomer.

Torenzondagen

In de zomer van 2022 organiseerde stad Roeselare in samenwerking met de gemeente Hooglede vier Torenzondagen. De Sadeftoren in Roeselare mocht tijdens deze zondagen telkens meer dan 300 bezoekers verwelkomen. Ook de fietsroute die beide torens in een lus met elkaar verbond, was een toeristische troef. Daarbovenop kunnen kinderen in de schaduw van de toren zorgeloos spelen. De Stad plaatste er een glijbaan, een dubbele schommel en een wip.

“De uitkijktoren is een extra troef voor zowel recreatieve fietsers, wandelaars als bezoekers aan Roeselare. Daarnaast is het een mooie aanvulling op het aanbod dat we reeds hebben in het Sterrebos en het Bergmolenbos: de sprookjesfiguren, podcastwandeling, de picknickkasten…”, aldus schepen Matthijs Samyn.

Gratis

De toren is dagelijks gratis te bezoeken in het domein Sterrebos. (ter hoogte van Sterrebosdreef 66). De stad kijkt er naar uit om nog meer gezinnen en families in het Sterrebos te mogen verwelkomen.