Uitkijkpunt op Sint-Niklaaskerk even dicht door klacht: “Plooien zijn gladgestreken”

Door een klacht van een buurtbewoner ging de uitkijktoren op de Sint-Niklaaskerk in Mesen enkele weken lang dicht op zondag. Na een beroep voor de rechtbank besliste de rechter uiteindelijk dat de toren wél gewoon open mag.

Met het project Horizon stelde de provincie West-Vlaanderen de voorbije maanden en jaren al tal van uitkijkpunten open voor het publiek. Zo ook de uitkijktoren boven op de Sint-Niklaaskerk in Mesen. Niet iedereen bleek daar echter voor te staan springen. Een gezin dat dicht bij de kerk woont, diende klacht in. Zo wilden zij voorkomen dat het uitkijkpunt open zou zijn op zondag. Zij verwezen daarbij vooral naar te veel inkijk in hun tuin. “Onze dochter kan niet meer in bikini door de tuin wandelen”, was een van hun argumenten.

De vrederechter besliste aanvankelijk dat het uitkijkpunt inderdaad gesloten moest blijven op zondag, maar de stad Mesen ging in beroep, onder andere met een petitie van buurtbewoners onder de arm. Met succes, want sinds kort mag het uitkijkpunt weer bezocht worden op zondag.

Hoogtevrees

“Het was wel even schrikken”, blikt burgemeester Sandy Evrard (MLM) nu terug op de hele saga. Wellicht voor het eerst kon hij een probleem niet oplossen door met de betrokkenen in gesprek te gaan. “Tegen de eerste beslissing van de vrederechter, een sluiting op zondag, zijn we in beroep gegaan. Uiteindelijk loonde ons beroep en hebben we nu opnieuw de normale openingsuren. Het is jammer dat dit moest gebeuren. Er was in de weken en maanden na de opening een grote belangstelling om de toren te bezoeken en misschien dacht de klager wel dat dit jarenlang zou aanhouden. Maar nu hebben we weer een normale belangstelling voor het uitkijkpunt. De plooien zijn ondertussen ook gladgestreken.”

Het uitkijkpunt bezoeken vraagt een zekere inspanning met maar liefst 214 trappen die overwonnen moeten worden. De burgemeester overwon niet alleen de trappen, maar ook zijn hoogtevrees. “Sinds de opening hebben al heel wat vrienden me kunnen overtuigen om mee naar boven te gaan”, lacht Sandy. “Voor onze toeristen levert dat een zicht op van de IJzertoren in Diksmuide tot de torens van Rijsel.”