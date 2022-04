Uitkijkpunt bovenop de Sint-Niklaaskerk in Mesen officieel geopend

In Mesen werd vandaag het uitkijkpunt bovenop de Sint-Niklaaskerk officieel geopend. Dit uitkijkpunt kadert in het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. De toren biedt voortaan een uniek uitzicht op de West-Vlaamse heuvels en de Noord-Franse vlaktes. De sneeuw maakte het uitzicht boven op 39 meter hoogte nog indrukwekkender.

De Sint-Niklaaskerk is een opvallend zicht in het glooiende landschap van de kleinste stad van het land en kreeg dankzij zijn unieke koepelvormige top op de toren de bijnaam van “de dikkop”. Het dossier van de bouw van een uitkijkpunt werd opgestart in de zomer van 2019.

Open Monumentendag

De werken startten aansluitend in februari 2020. De planning sprak over een opening op Open Monumentendag van zondag 13 september 2020. Gezien de vaststelling dat de verstevigingsbalken dringend aan vervanging toe waren, werden bijkomende werken uitgevoerd. Dat en corona zorgde voor een aanzienlijke vertraging.

“Maar we kunnen eindelijk dit langverwachte uitkijkpunt openstellen voor iedereen,” aldus burgemeester Sandy Evrard. “Maar eerst moet je wel 214 trappen overwinnen. En dat is voor iemand met hoogtevrees als ik niet zo evident. Gelukkig kan je halverwege even pauseren in de tentoonstelling ‘Feniks : Mesen, kleine stad, grootse geschiedenis’.”

“Deze tentoonstelling belicht de verschillende facetten van Mesen door de eeuwen heen. Als je bijna de top van de toren bereikt, wandel je langs de vredesbeiaard met zijn 58 klokken. Eenmaal boven op 39 meter hoogte is er een platform rond de kerktoren waar een rondgang mogelijk is.”

Gratis

Het uitkijkpunt zal gratis toegankelijk zijn van ’s ochtends tot ’s avonds en zeven dagen op zeven. Er zullen maximum tien personen naar boven kunnen. Het is verder de enige toren in de Westhoek die een uitzicht van 360 graden biedt. Het nieuwe uitkijkpunt op de Mesense Sint-Niklaaskerk is het zesde Horizon 2525-uitkijkpunt in de Westhoek en is het sluitstuk van de heraanleg van de volledige site rond de kerk.

Eerder werden door Westtoer al het knuppelpad heraangelegd tussen de Ierse Vredestoren en het Nieuw-Zeeland Battlefield Memorial. Er komt nu nog een picknickzone langsheen het vlonderpad.

(MD)