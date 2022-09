Tweede seizoen Dans in Brugge start met nieuwe artistiek coördinator én met Belgische première van Jungle Book reimagined

Op woensdag 21 september start het nieuwe een tweede seizoen van ‘Dans in Brugge’ met de Belgische première van het ‘Jungle Book reimagined’ door Akram Khan Company in het Concertgebouw. Dans is Brugge heeft met Sigrid Janssens een nieuw artistiek coördinator.

Na de lancering van Dans in Brugge en een spannend eerste jaar waarin KAAP, Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge de krachten bundelden voor meer dans in de stad, is het tijd voor een nieuw dansseizoen met zes Belgische premières! Grote namen als Peeping Tom, Rosas en Wim Vandekeybus staan naast het bloeiende talent van François Chaignaud of Jan Martens en het uitnodigende werk van Christos Papadopoulos en Lisa Vereertbrugghen.

Sigrid

Accenten in het programma zijn enerzijds de omgang met diverse muzikale invloeden en anderzijds een bijzondere, beschouwende aandacht voor het lichaam. Daarbovenop verwelkomt Dans in Brugge op 1 oktober een nieuw artistiek coördinator met Sigrid Janssens! Dankzij 20 jaar expertise in uiteenlopende functies (programmatie, communicatie en algemeen management) binnen het podiumkunstenlandschap (bij Monty, Kunst/Werk en toneelgezelschap Stan), bouwde Sigrid doorheen die jaren ook aan een uitgebreid netwerk van contacten in de podiumkunstenwereld.

“Voor mij is dit een terugkeer naar mijn grote passie – dans en performance”, zegt Sigrid Janssens. “Dans in Brugge maakt het dansmedium zichtbaarder en creëert extra ruimte en middelen voor dans dankzij de samenwerking tussen de drie Brugse partners. Ik kijk er dan ook naar uit om die verbindende rol verder op te nemen en zo vanuit Dans in Brugge elk seizoen opnieuw een dansprogramma te ontwikkelen dat de vinger aan de pols houdt van belangrijke artistieke en maatschappelijke evoluties.”

Sigrid Janssens © Dans in Brugge

“Naast een sterk nationaal en internationaal presentatieluik, onder meer in het festival December Dance, zetten we in de toekomst ook verder in op participatieve projecten met lokale verankering, en focussen we ook graag op de niet-westerse danscanon.’

Danspas

Opdat iedereen zoveel mogelijk dans kan meepikken heeft Dans in Brugge een keuzeabonnement en de Danspas in het leven geroepen. Wie een Danspas koopt, ontvangt een voucher die een heel seizoen lang geldig is. Met die Danspas van 50 euro kan je een ticket boeken voor vijf dansvoorstellingen van Dans in Brugge.

Dit tweede seizoen wordt indrukwekkend geopend door Akram Khan Company. Tijdens de Belgische première van Jungle Book reimagined, creëert Khan zijn eigen nieuwe versie van Mowgli en stelt de onderlinge verbondenheid tussen mens, dier en natuur centraal op 21 september in het Concertgebouw.

Wim

Daarnaast is er Wim Vandekeybus met zijn ‘best of’ voorstelling (Scattered memories, 21 oktober), de Triptych van Peeping Tom (26 april) en de Mozart. Concert Aria’s van Rosas (5 en 6 november).

Verder is het uitkijken naar Jan Martens die maar liefst drie keer zijn opwachting maakt in Brugge (10 december, 9 en 10 mei). Ook de familievoorstelling die Benjamin Vandewalle samen met Pak Yan Lau maakte in het kader van Krikrak is er één om mee te pikken.

Dans in Brugge wil niet alleen meer dans naar de stad brengen maar dansers en hun publiek ook dichter bij elkaar brengen. Een ideale gelegenheid daartoe biedt Lisbeth Gruwez die haar publiek mee op wandel neemt en zich luidop afvraagt: wanneer wordt wandelen dans? (Hunters & Collectors – Voetvolk, 4 juni).

Ten slotte trakteert Dans in Brugge de stad in het najaar naar goede gewoonte op tien volle dagen December Dance (8-18 december 2022) en in het voorjaar vindt het ontdekkingsfestival Bits of Dance plaats (8-11 maart 2023).

House

Het is uitkijken naar Lisa Vereertbrugghen die voor het eerst haar opwachting maakt in Brugge met verrassend dansant onderzoek rond house-muziek en hardcore-dance-beats. Vereertbrugghen heeft een handvol solo’s op haar palmares staan waaronder het bijzondere DISQUIET dat in maart te zien zal zijn. Nu is Vereertbrugghen aan haar eerste grotere productie toe en die zal ze grotendeels in Brugge maken.

Vereertbrugghen is dan ook een echte Dans in Brugge-maker. In het kader van een makerstraject ’22-’23 en ’23-’24 wordt ze door alle Dans in Brugge-partners ondersteund met verschillende residenties (onderzoek, repetitie, montage) en coproductiebudgetten of productionele ondersteuning. Het Brugse publiek kan Lisa beter leren kennen tijdens haar verrassende interactieve techno-meditations die ze in het voorjaar zal organiseren tijdens Bits of Dance (DISQUIET, 10 maart).

Groove

Net als bij Vereertbrugghen is ook voor Soa Ratsifandrihana muziek het uitgangspunt. Voor haar eerste solo-dansvoorstelling ‘groove’ vertrekt ze vanuit de deconstructie van de meest uiteenlopende muzikale genres, van hip-hop tot glitch en alles daartussen. Met behulp van urban dance moves, licht en sound bouwt ze een onvergetelijke, ritmische groove-performance op (8 oktober – als onderdeel van het festival AMOK).

Ula Sickle laat dan weer zien hoe muziek en dans individuen kunnen laten transformeren tot een heuse groep (Holding present, 4 juni).

Het Zwitsers-Belgische Tumbleweed (A very eye, 15 oktober) maar ook de Griekse Christos Papadopoulos zoeken dan weer de verstilling op. Met een beschouwende en nieuwsgierige blik kijken ze naar het (dansende) lichaam zoals naar een landschap (Larsen C, 29 maart).

Info : www.dansinbrugge.be