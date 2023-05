Twee jongeren bekennen dat ze het beeld van de marmot op het Ghandiplein in Brugge beschadigd hebben

Het beeld van de marmot, dat ten tijde van Brugge 2002 Europese Cultrueel Hoofdstad vervaardigd werd, is vernield. Twee jongeren hebben zich intussen bij de lokale politie gemeld en hebben bekend dat zij het kunstwerk op het Ghandiplein in de wijk Sint-Jozef kapot geslagen hebben.

In het kader van het Brugge 2002 project ‘Wake Up’ realiseerde Bruggeling Johan Debruyne, toen nog kunstrecensent bij KW, het Marmot-project op de volkse wijk Sint-Jozef in Brugge. De bedoeling was wat cultureel leven te blazen in de Brugse volkswijk.

Gaandeweg werd de marmot het symbool van de nieuwe samenhorigheid op de wijk : er werden beeldjes op de vensterbanken in de buurt geplaatst, er werd zelfs een café De Marmot geopend, een toneelvereniging De Marmotten opgericht en er waren vage plannen voor een Marmot Rockfestival.

Tegenwind

De Antwerpse kunstenaar Anton Cotteleer wou op het einde van 2002 een standbeeld van een marmot in de Leon de Foerestraat plaatsen. Maar er kwam politieke tegenwind tegen dit project vanwege lokale CD&V-mandatarissen.

Martine Matthys en André Goossens associeerden een marmot met luiheid en kanten zich tegen het feit dat de Franstalige auteur Alain Géronnez in zijn literaire Brugge 2002-expriment Dr. Oxymoron Sint-Jozef vergeleek met een marmot en afschilderde als een ingedommelde wijk vol criminaliteit.

Steven gekeerd

In november 2002 wees het Brugse schepencollege het idee van een marmotstandbeeld af als onesthetisch, hoewel curator Johan Debruyne al verzekerd was van financiële steun van Toerisme Vlaanderen. Pas in juni 2003 keerde het Brugs stadsbestuur zijn steven en gaf het toch een bouwvergunning voor het plaatsen van een marmot. Niet in de Leon De Foerestraat, zoals aanvankelijk gevraagd, maar wel op het Ghandiplein.

Spontane bekentenis

Net geen twintig jaar later werd het beeld vernield. Maandagavond hebben twee jongeren – een van 17 en een van 20 – zich spontaan gemeld bij de lokale politie. Ze gaven toe dat ze verantwoordelijk waren voor de schade vaan het beeld. Na verhoor heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt en doorgestuurd naar het parket.