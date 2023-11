Twee glas-in-lood ramen kregen opknapbeurt in kapel O.L.V. van Bijstand: “We geloven in goede afloop”

Het onderhoud van het bouwkundig erfgoed kost geld, veel geld. Wie eigenaar is van een architectonische parel uit het verleden, moet daarenboven aan heel wat voorschriften en reglementeringen voldoen om het historisch nalatenschap te beheren. Dat ondervinden de huidige eigenaars van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Franky Demuynck en Hilde Cottrenie nog dagelijks.

De geschiedenis van de kapel is gelinkt aan de geschiedenis van het kasteel Ter Borcht en zijn bewoners en gaat terug tot het begin van de 18de eeuw. In 2017 werden Franky en Hilde eigenaar van de kapel die ze kochten van de familie Thienpont die haar meer dan een eeuw in haar bezit had.

“We bedanken iedereen voor de broodnodige giften”

“De familie Thienpont heeft zich steeds ingezet om het voortbestaan van de kapel te verzekeren. Ze konden hiervoor een beroep doen op mijn schoonouders (Rosa Devriese en Fons Cottenie), de grootouders van mijn echtgenote (Gerard Devriese en Julia Van Poucke) en op ons om de kapel te openen, te sluiten en te poetsen. Toen Hilde en ik vernamen dat de familie afstand wilde doen van de kapel, hebben we geen seconde geaarzeld om ons als mogelijke overnemer voor te stellen. De familie wist heel goed dat de kapel een stuk van ons dagelijks leven uitmaakt. In 2008 kochten wij het kapelhuis met de belofte dat wij verder zorg gingen dragen voor de kapel. De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is sinds 14 september 2009 erkend als bouwkundig erfgoed. De omgeving staat sinds 15 april 2004 gecatalogeerd als beschermd dorpsgezicht. Dit houdt in dat wij ons als eigenaar van de site aan heel wat voorschriften moeten houden”, vertelt Franky.

Beheersplan

“Vanaf het ogenblik dat wij officieel in het bezit waren van de kapel en de omgeving ervan hebben we een beheersplan laten opstellen. Om dit te verwezenlijken, moet men een beroep doen op het agentschap onroerend erfgoed, op een architectenbureau en op een studiebureau voor groen- en omgevingswerken. Eens in het bezit van een beheersplan, werden we begeleid wat de instandhouding van het monument betreft en kregen we ook heel wat nuttige tips bij het uitvoeren van onderhouds- en omgevingswerken. Dat is heel belangrijk. We kunnen een beroep doen op subsidiëring indien de plannen voor de te restaureren delen worden goedgekeurd”, vult Hilde aan.

Franky en Hilde hadden veel contact met onder andere Sandra Soetaert, Koert David en Frederik Mahieu. Zo werkten ze een plan uit om de kapel zo goed als mogelijk terug in haar oorspronkelijke omgeving te plaatsen.

subsidies

“Ondertussen zijn we opnieuw enkele jaren verder en werden er al heel wat werkzaamheden rond de kapel uitgevoerd. De aanleg van de parking, het snoeien van de bomen, de uitvoeging van de beschermende muur tussen de site en de Devebeek. In de kapel hebben we reeds twee glas-in-lood ramen volledig laten restaureren. Dit is een heel delicaat werk: men plaatst nu het glas-in-lood tussen twee ruiten zodat het gebrandschilderde glas een betere bescherming geniet en men de ramen kan poetsen om meer licht in de kapel te trekken. Glasraamatelier Erwin Snijders uit Moerbeke-Waas voerde de werken uit, ze namen drie maanden tijd in beslag. De kostprijs hiervoor liep op tot 10.000 euro. Dank zij ons beheersplan konden we rekenen op een subsidie van ruim 5.800 euro. De rest van het bedrag werd ooit bijeengegaard door pastoor Jozef Claerhout. Nu willen we de de vier grote glas-in-lood ramen aanpakken, zoals bijvoorbeeld dat met de Heilige Theresia van Lisieux. Die ramen zitten heel wat hoger en zijn moeilijk te poetsen. Met de nieuwe technische aanpak zal dit wel mogelijk worden. Daarnaast gaan we het voorportaal herschilderen en de kapel hervoegen. Er komt opnieuw heel wat administratie bij kijken om aanspraak te kunnen maken op subsidies. Maar we hebben alle vertrouwen in de goede afloop van het project. Het herstel van de muurschilderij van de heer Edgar Van Bavegem zou op rekening komen van de familie Thienpont. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de giften voor het in stand houden van deze unieke kapel”, besluit Franky.