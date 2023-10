Twaalfde editie expositie Herfsttijloos

In het vroegere dorpsschooltje van Lampernisse gaat de twaalfde editie van Herfsttijloos door, een expositie van beelden en grafisch werk van Els, dochter Elin en neef Jan Vermandere. De werken zijn verspreid over vroegere klaslokalen, het oude intacte speelkoertje en de kloostertuin in de Kortestraat in Lampernisse.

De drie kunstenaars hebben ieder hun eigen manier, geven elk hun eigen beeld in verschillende kunstvormen terwijl hun unieke werken een zekere samenhorigheid en warmte brengen. Werken die doen wegdromen, reflecteren over kunst en ruimte, stilte en traagheid, nabijheid en oneindigheid, verwondering en verstilling. Met Herfsttijloos wordt de kunst van het verliezen van de zomer geleerd. Deze expositie is vrij te bezoeken op 11, 12, 19 en 26 november tussen 14 en 17 uur.