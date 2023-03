Tuinhier wint Cultuurprijs 2022: “Kers op taart van feestjaar”

De cultuurraad bekroonde het 100-jarige bestaan van Tuinhier Langemark-Poelkapelle met de Cultuurprijs 2022. De vereniging voor mensen met groene vingers haalde het van medegenomineerden Langemark-Poelkapelle Verbeeldt en Erik Bentein. “Ik ben er een beetje door ontroerd”, zegt voorzitter Heidi Van Zele.

De cultuurraad van Langemark-Poelkapelle bekroont sinds 2019 een vereniging of een persoon die zich verdienstelijk heeft ingezet op het vlak van cultuurbeoefening of cultuurspreiding. Voor het jaar 2022 valt de eer aan Tuinhier Langemark-Poelkapelle.

Creatieve vaardigheden

“In 2019 was Georges Vandromme de allereerste winnaar met zijn uitgebreide publicaties rond erfgoed in Langemark-Poelkapelle”, zegt schepen van Cultuur Laurent Hoornaert. “In 2020 werd Ignace Thoma gekozen en – wegens corona – pas een jaar later in de bloemetjes gezet, voor zijn jarenlange inzet rond leesbevordering. In 2022 kozen we voor kunst en kreeg kunstenaar Jef Dekeyser de Cultuurprijs 2021.”

Alle vormen van creatieve vaardigheden komen in aanmerking voor de Cultuurprijs. Voor de editie 2022 werden drie verenigingen/personen genomineerd: Langemark-Poelkapelle Verbeeldt, Erik Bentein (van ’t Guynemerkliekske) en Tuinhier Langemark-Poelkapelle. Tijdens een plechtigheid in het gemeentehuis op vrijdag 10 maart kwam Tuinhier als winnaar uit de bus.

100ste verjaardag

Dat Tuinhier Langemark-Poelkapelle in 2022 zijn 100ste verjaardag vierde was een van de doorslaggevende factoren voor de Cultuurraad om voor de vereniging te kiezen. “Dat was een heel mooie gelegenheid om het werk van de vereniging met een dynamisch bestuur en een sterk programma in de bloemetjes te zetten. Het verenigingsleven is belangrijk en dat staat of valt met vrijwilligers. We moeten vrijwilligers die zich inzetten voor een verenigingen op alle mogelijk manieren motiveren om ermee door te gaan”, zegt voorzitter Peter Peene van de cultuurraad.

“Tuinhier Langemark-Poelkapelle is belangrijk voor de gemeente”, zegt ook schepen Laurent Hoornaert. “Zo hielp de vereniging bij het oprichten van de negen volkstuintjes aan zorgcampus Langemark-Poelkapelle en plaatsten ze er bloembakken voor de bewoners van het woonzorgcentrum. De gedreven bestuursploeg, onder leiding van huidig voorzitter Heidi Van Zele, organiseert een scala aan activiteiten, van voordrachten, reizen, bedrijfsbezoeken, etentjes, wedstrijden, fietszoektochten… Wat ons betreft mag Tuinhier er nog minstens 100 jaar bijdoen.”

Ontroerd

“Het is ongelofelijk. Ik had het niet verwacht en ik ben er wel door ontroerd”, reageert voorzitter Heidi Van Zele van Tuinhier. “Het is de eerste keer dat een vereniging de prijs wint. Het was ook een mooi jaar voor ons. We vierden het 100-jarig bestaan met een zoektocht en een tentoonstelling in de Poelkring. Dit is de kers op de taart. We blijven ons best doen. Dit jaar hebben we in maart nog onze ontbijtboxen. In april gaan we op daguitstap naar Het Leen in Eeklo en Floralia in Brussel. Niet-leden kunnen zich hiervoor ook nog inschrijven. In mei een voordracht, in september onze barbecue, kaarting in oktober, voordracht in november en ten slotte een bloemschikactiviteit in december.”

Momenteel telt Tuinhier Langemark-Poelkapelle iets meer dan 100 leden. “Dat gaat weer in stijgende lijn na corona, maar het zou super zijn mochten er ook wat jonge mensen zich aansluiten. Veel van die jongere mensen houden wel van tuinieren, maar vinden alle info op het internet. De meerwaarde van Tuinhier is het sociaal contact. Je kan vragen stellen en tips krijgen van iemand die het al eens uitgeprobeerd heeft.”

Aan de Cultuurprijs is een geldprijs van 500 euro verbonden. “Waarvoor we het zullen gebruiken weten we nog niet, maar het zal zeker goed besteed worden”, besluit Heidi.