Torhout reikt cultuurprijzen uit: Lifetime Achievement voor Noël Steen

Vrijdagavond heeft Torhout de winnaars van de erfgoed- en cultuurprijzen bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens een amusante show in het cultuurcentrum de Brouckere, geregisseerd door Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer. De prijzen werden uitgereikt door de cultuurraad in samenwerking met het stadsbestuur.

De Lifetime Achievement Award ging naar Noël Steen (71), de man die jarenlang het muziekfestival Rock Torhout heeft georganiseerd. In 1977 pakte hij met de eerste editie uit, toen nog onder de naam Woodland Festival. In de loop der jaren bracht hij ettelijke grote namen naar Torhout, kleppers zoals David Bowie, Neil Young, Nick Cave en Metallica. In 1998 had de laatste editie plaats. Al die tijd bleef Noël zijn minzame zelf: vriendelijk en bescheiden.

De award voor verdienstelijke vereniging was voor het Houtlands Harmonieorkest. Dat muziekgezelschap neemt geregeld aan wedstrijden deel, ook in het buitenland. En met succes, want onder de leiding van dirigent Nico Logghe werden al heel wat prijzen behaald. Het Houtlands Harmonieorkest valt onder de koepel De Jongelingskring, die ook de jongerenorkesten Houtlands Jeugdensemble en Houtlandse Benjamins herbergt.

Met de award voor de beloftevolle jongere viel de harmonie onrechtstreeks voor de tweede keer in de prijzen. De laureate, Fran Decloedt (21), is sinds de zomer namelijk de dirigente van de Houtlandse Benjamins. Ze studeert contrabas aan het Lemmensinstituut in Leuven, de Luca School of Arts. De microbe om zich in de contrabas te vervolmaken, kreeg ze te pakken aan de Torhoutse kunstacademie KATZ, waar ze les volgde bij Michel Vangheluwe.

Met de titel cultureel ambassadeur bleef de cultuurraad in de wereld van de muziek. Die prijs ging naar pianist en organist Martijn Devos (42). Hij werkt al meer dan 25 jaar samen met diverse Torhouts organisaties, waarbij hij zich niet beperkt tot één muziekgenre. Hij heeft talloze concerten en producties in de eigen stad mogelijk gemaakt en is de vaste pianist van verschillende koren. Daarnaast speelt hij geregeld tijdens stadsevenementen.

De stedelijke erfgoedprijs ten slotte ging naar de Hoge Schure in de Kortemarkstraat. Die bekende schuur is een beeldbepalend gebouw langs de genoemde straat. Het gaat om een restant van een boerderij die teruggaat tot minstens de 18de eeuw. De eigenaars hebben het gebouw in zijn oude glorie hersteld met authentieke bouwmaterialen, onder andere gerecupereerd uit de gesloopte woning die erbij stond.