Toren Sint-Maartenskerk in Kortrijk opnieuw gratis te bezoeken

De toren van de Sint-Maartenskerk is vanaf 2 juni opnieuw dagelijks en gratis toegankelijk als uitkijkpunt. De kerktoren was sinds 1 maart gesloten voor bezoekers om de nestende slechtvalken alle rust te gunnen in het broedseizoen. Met succes, want de drie jonge slechtvalken hebben voor het eerst hun vleugels boven Kortrijk uitgeslagen!

De kerktoren domineert de skyline van Kortrijk en biedt een prachtig uitzicht over het historisch centrum van de stad en de wijde omgeving. Een beklimming van 246 treden brengt je tot op 65 meter hoogte. Daar wacht een prachtig panoramisch uitzicht over Kortrijk en omstreken.

Bij helder weer is zelfs de Kemmelberg (+/- 40km ver) zichtbaar. Tijdens een bezoek aan de toren kan je bovendien de orgelmechanieken, het houten molenrad en de 49 klokken van de beiaard bewonderen. In 2021 voerde de stad een grondige renovatie uit om de toren en het uitkijkpunt op een veilige manier toegankelijk te maken voor jong en oud. Sinds de opening op 10 juli 2021 noteerden we al 10.000 bezoeken aan de toren.

Toeristische troef

“Na drie maand sluiting kunnen we opnieuw de St-Maartenskerktoren openstellen voor het grote publiek. Het is ook het uitgelezen moment om de komende Sinksenfeesten eens vanuit vogelperspectief te bekijken”, vertelt Wouter Allijns, schepen van Economie.

“Een belangrijke toeristische troef die we nu weer volop kunnen uitspelen om dagjestoeristen naar onze stad te lokken. We bekijken ook in samenspraak met Natuurpunt of er naar volgende jaren toe een oplossing kan gevonden worden om de toren open te stellen zonder dat de slechtvalken en de toekomstige jongen er hinder van ondervinden.”

Slechtvalken

Sinds 2008 bevindt zich een nestbak voor slechtvalken op de toren. Deze werd met wisselend succes in gebruik genomen. In 2019 kon één jong uitvliegen. Dit jaar werd, in samenspraak met Natuurpunt en conform de wetgeving, beslist om de toren vanaf 1 maart 2022 te sluiten voor bezoekers.

De slechtvalken hadden een succesvol broedseizoen. © Stad Kortrijk

Dit om het broedende paar slechtvalken Jara en Cor maximaal kansen te bieden op een succesvol broedseizoen. Met succes! Op 15 april werden drie kuikens geboren die eind vorige week het nest zijn uitgevlogen. De slechtvalken komen af en toe nog eens uitrusten in hun nestbak of zijn te zien op het torendak. Je kan hun avonturen dus nog even live volgen via www.kortrijk.be/webcams .

“Met het sluiten van de Sint-Maartenstoren hebben we met succes het broedende paar en de kuikens slechtvalken meer kansen gegeven om uit te groeien en de biodiversiteit in de stad te versterken. In 1994 was de slechtvalk nog volledig uit België verdwenen.”

De jongen zijn al zo goed als volgroeid. © Stad Kortrijk

“Nu hebben we met Kortrijk en Natuurpunt het nodige gedaan om tot een succesvol broedjaar te kunnen komen. Drie nieuwe slechtvalken die het luchtruim en de stijgende populatie slechtvalken verrijken!”, aldus Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit.

Praktisch

Wie het uitkijkpunt in de Sint-Maartenskerk wil bezoeken, kan vanaf donderdag 2 juni een gratis ticket afhalen bij Toerisme Kortrijk of online een tijdsslot reserveren via www.toerismekortrijk.be .

Dagelijks toegankelijk (maandag tot zondag) van 10 tot 17 uur. Laatste toegang om 16 uur. Een bezoek duurt gemiddeld 45 minuten. Om veiligheidsredenen kunnen maximum 50 personen tegelijk in de toren aanwezig zijn. Reserveer dus – zeker in het weekend – tijdig een tijdsslot!

“Mooi om te zien hoe we met Kortrijk erfgoed, toerisme en stadsnatuur kunnen laten samengaan. De Sint-Maartenstoren vormt samen met het Belfort en Kortrijks Begijnhof een iconisch stukje werelderfgoed in het historisch hart van Kortrijk. Met het uitvliegen van de slechtvalken kan iedereen terug genieten van het monumentaal vergezicht van Kortrijk die de toren biedt”, aldus Philippe De Coene, schepen van publiek erfgoed