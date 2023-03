Toonoptoon brengt fijnzinnig en uniek Passieconcert in Sint-Stefanuskerk: “Werk straalt vertrouwen uit en een hoopvolle verwachting in een nieuwe toekomst”

In de aanloop naar Pasen brengt het gemengd koor Toonoptoon onder leiding van Geert De Praetere op zaterdag 1 april een passieconcert in de Sint-Stefanuskerk in Vichte. “Als hoogtepunten staan het ‘Requiem’ van Gabriël Fauré en het wondermooie ‘Hör mein Bitten’ van F. Mendelssohn geprogrammeerd”, aldus solist Bernard Cosaert.

De solisten zijn de Boliviaanse sopraan Anna Pardo Canedo en bariton Bernard Cosaert. Frank Heye staat in voor de professionele orgelbegeleiding. De ‘Messe de Requiem’ voor koor, zangsolisten en orgel is een fijnzinnige en indringende expressie van een subtiel spel van klankkleuren.

Hoopvolle verwachting

Componist Fauré blijft ver weg van overweldigende, dramatische koren en orkestmassa’s. Zelfs een voor het Requiem zo belangrijk onderdeel als het ‘Dies Irae’ of de ‘Dag des oordeels’ werd weggelaten. Zeer geliefd is ‘Pie Jesu’ voor sopraan en orgel en ook de baritonsolo in het Offertorium is een hoogtepunt. De muziekpedagoge en componiste Nadia Boulanger (1887 – 1979) schreef

over het Requiem van Fauré dat het niet alleen zijn grootste werk is maar dat het bovendien behoort tot de meest kostbare sieraden van de muziek. De sobere expressie van rouw wordt nergens teniet gedaan door effectbejag van de componist. Er is geen spoor van twijfel dat zijn vaste geloof ondermijnt. Het werk straalt vertrouwen uit en een hoopvolle verwachting in een nieuwe

toekomst. “De dood als een smartelijk, doch poëtisch wonder”, schrijft een collega over dit meesterwerk. Dit Requiem werd op Gabriël Fauré zijn eigen begrafenis gezongen en gespeeld.

Dirigent Geert De Praetere

Toonoptoon is een gemengd koor met een vijventwintigtal leden uit Ronse dat in september 2004 opgestart werd door fluitist Ruben Claus en vervolgens in goede banen werd geleid door Sabine Haenebalcke en Kristof Tessitore. Sinds 2021 is Geert De Praetere uit Kaster de huidige dirigent die in 1976 zijn muziekstudies aan de muziekschool te Kluisbergen startte. Later volgde hij zijn opleidingen trombone en klassieke muziekschriftuur aan het Koninklijk Muziekconservatorium van

Brussel wat hem leidde naar de hedendaagse muziek. In het Conservatoire Royal de Mons studeerde hij compositie bij Claude Ledoux en later vertoefde hij geregeld in het IRCAM Paris, een internationale ontmoetingsplaats voor artistiek en muzikaal akoestisch onderzoek. Twintig jaar lang was De Praetere leraar aan de Academie te Ronse en in 2000 werd hij directeur van de SAMWD Oudenaarde. Momenteel is hij titularis organist en koorleider aan de St.-Hermesbasiliek.

Solisten van Kaster tot Latijns-Amerika

De Boliviaanse sopraan Anna Pardo Canedo betovert en verovert met haar stem, haar charisma en muzikaliteit de harten van het publiek. Zij won verschillende internationale prijzen en werd halve finaliste van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2014 en finaliste van de ‘Rita Gorr International Opera Competition’ in 2022.

Sinds 2015 werkt Anna samen met pianist, componist en dirigent Andrew Wise met wie ze samen het Ensemble D’Atlántico oprichtte en ze is ook sopraan bij het vocaal ensemble MAVIS. Bariton Bernard Cosaert is afkomstig uit Kaster. Hij volgde zijn eerste muzieklessen aan de muziekschool in Kluisbergen. Later behaalde hij een eerste prijs notenleer, trombone, kamermuziek en geschreven harmonie aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Hij werd leraar Algemene Muzikale Vorming en Algemene Muziektheorie aan de Kunstacademie te Ronse.

Sinds 1980 is hij organist in verschillende kerken uit de Vincentiusgemeenschap in Groot-Anzegem en eveneens jarenlang dirigent bij de Koninklijke Harmonie en Jeugdharmonie ‘De Verenigde Vrienden’ uit Avelgem. Als zanger volgde hij lessen bij Pascal Devreese en bij Anna Pardo Canedo en nog steeds bij Jonathan De Ceuster en Bruno De Jonghe. Aan de Kunstacademie te Ronse volgde hij orgelles bij Antoine Tronquo en op heden bij Katrien Mannaert.

Organist Frank Heye

Organist Frank Heye studeerde aan het Koninklijk muziekconservatorium in Gent waar hij het Hoger Diploma orgel behaalde bij Dirk Verschraegen en het diploma muziektheoretische vakken, nieuwe structuur. Hij is laureaat van de Omer van Puyveldewestrijd en volgde meestercursussen bij J. Huys, E. Kooiman, T. Koopman en G. Bovet. Zijn aandacht gaat naar het vertolken van hedendaagse muziek, met aandacht voor Vlaamse composities.

Zo verzorgde hij onder meer diverse creaties van werk van Claude Coppens, Willem Ceuleers (creatie 1e symfonie in St. Stefanus in Gent), Geert De Praetere, Cyriel Van den Abeele. Op zijn repertorium staat divers Vlaams symfonisch werk. Hij concerteert regelmatig in eigen land en in verschillende Europese landen. Zo levert hij een belangrijke bijdrage ter verspreiding van de Vlaamse orgelmuziek. Hij is titularis van het orgel van Destelbergen dat in 1994 werd gerestaureerd en waarvan hij de artistieke directie leidde. Recent werkte hij mee aan een dubbel-cd opname met het integrale orgelwerk van Gabriël Verschraegen in opdracht van ‘Orgelkunst’. In 2014 werd hij gehonoreerd met een dubbele prijs in het kader van het internationaal orgelfestival in Kortrijk 2014.

Tickets voor dit unieke Passieconcert zijn te reserveren of te verkrijgen bij Bernard Cosaert via gsmnummer 0478/97.13.39 of e-mail: bernard.cosaert1@telenet.be. In voorverkoop kost een ticket 15 euro, aan de kassa 20 euro.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Koor is te vinden via de website http://toonoptoon.be/.