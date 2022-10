Toneelman Geert Vandekerkhove wint derde prijs Ernest Brengier

Er werd door cultureel Oostrozebeke erg uitgekeken naar de winnaar van de derde grote cultuurprijs ‘Ernest Brengier’, een fel gegeerde prijs die maar om de drie jaar wordt uitgereikt.

Deze prijs wordt uitgereikt aan een dorpsgenoot die zich op een of andere manier heeft onderscheiden op cultureel vlak gedurende de laatste jaren. Aan deze prestigieuze prijs zat niet alleen een geldsom vast van 500 euro, maar ook een heel unieke beker en bovendien ook eeuwige roem.

Volle feestzaal

Op zaterdagavond 22 oktober diende het allemaal te gebeuren in de grote Enamezaal van het Ontmoetingcentrum Mandelroos. Voor de gelegenheid liep de feestzaal eivol want de organisatoren lieten iedereen gratis binnen en er was gezorgd voor een mooi verkiezingsprogramma met toneel, zang en muziek van de Wielfrieds uit Ingelmunster.

Het kandidatenlijstje was niet min. We zetten ze op een rijtje. Er kon gekozen worden uit een lijstje van zeven kandidaten. Voor de aanduiding van een winnaar werd een beroep gedaan op een externe jury. Allemaal mensen uit de culturele sector uit de aanpalende gemeenten Ingelmunster en Meulebeke.

De kandidaten waren Ginstenaar Koen Verbrugghe. Hij is kunstenaar, decorbouwer en oud-voorzitter van het Ginstefeestcomité. Daniel Deblaere als grote bezieler van de jaarlijkse kunsttentoonstelling met de kermisdagen. Derde kandidaat voor de Ernest Brengierprijs was de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, met haar 200 jaar een van de oudste verenigingen van het land.

Enorme carrière

Etienne Vankeirsbilck stond als oud-voorzitter van Die Rooselaer en ook actief in de folkore van China op een vierde plaats. Maria Ott, die zich verdienstelijk had gemaakt tijdens de voorbije coronacrisis, mocht ook meedingen naar de prijs, naast feestcomité de Ginste dat al veertig jaar zorgt voor een aantrekkelijke kermis.

Laatste kandidaat op de lijst was de prille zestiger Geert Vandekerkhove. Het was precies toneelman Geert die het haalde van de andere kandidaten. Geert heeft zijn sporen verdiend binnen het toneelgezelschap Meer Vreugde waar hij sinds de jaren 70 zowel als acteur als regisseur aan de slag was. Geert heeft er een enorme carrière van ruim vijftig jaar opzitten bij Meer Vreugde.

Heel recent vierde hij zijn afscheid met een laatste optreden. Geert, die al jaren tijdens de zomer in het zuiden van Frankrijk verblijft en er samen met zijn vrouw Marianne een restaurant uitbaat, heeft besloten om niet meer tijdens de wintermaanden terug te keren naar Oostrozebeke, maar zich definitief te vestigen in Frankrijk.

Kroon op het toneelwerk

“Het spreekt voor zich dat de toekenning van die prachtige cultuurprijs voor mij een enorme voldoening betekent. Oostrozebeke heeft getoond dat het mij helemaal niet vergeten is, maar heel dankbaar is voor de energie die ik jaarlijks stak in het brengen van een brok toneel samen met de mensen van Meer Vreugde”, aldus Geert.

“Voor mij is dit de kroon op het toneelwerk, niet alleen voor mij maar ook voor mijn familie want ik kreeg de toneelmicrobe mee van huis uit”, besluit de winnaar van de Ernest Brengier-prijs.

(CLY/ Foto CLY)