Toneelkring Nut&Vermaak uit Lichtervelde brengt komedie Fondue Bourguignonne

Nut&Vermaak, de toneelkring van De Burgersgilde uit Lichtervelde brengt begin november Fondue Bourguignonne, een komedie van auteur Bruno Timp in een regie van Gino Bruneel. Een toneelstuk waarin een familie-etentje niet verloopt zoals verwacht. Pieternel Fonteyne speelt er de rol van de dochter.

Pieternel Fonteyne (22) uit de Vandepoelelaan 15 is sinds kort afgestudeerd als leerkracht en geeft les in het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool Het Beverbos. “Ik speel de rol van dochter Diane, een eerder kleinere rol, die op het moment van het etentje haar modellenexamen moet afleggen. In het vijfde en zesde middelbaar deed ik al eens mee, nu is het de derde keer. De eerste keer was een hoofdrol in ‘Kat en de Kelder’, waar ik ook de dochter speelde. Ik doe vooral toneel als ontspanning, het is een leuke hobby waarbij je nieuwe mensen leert kennen”, zegt Pieternel.

Groepsgevoel

“Het groepsgevoel is altijd leuk. Mijn mama Wendy Viaene heeft dit vroeger ook gedaan, zo heb ik het leren kennen. Thuis oefen ik mijn teksten meestal alleen en soms met mijn moeder. Verder gebeurt het oefenen vooral tijdens de repetities. De sfeer bij Nut&Vermaak zit altijd goed, er kan af en toe eens gelachen worden en dat maakt het leuk. De groep hangt goed samen.”

“Wanneer Bernard met pensioen gaat, wordt dit gevierd met heel de familie met een etentje, ‘Fondue Bourguigonne’”, vertelt voorzitter Tom Handsaeme over de inhoud van het toneelstuk. “En zoals het bij familie-etentjes soms wel eens gaat, loopt één en ander niet zoals verwacht. De zoon heeft een onaangename verrassing en Bernard zijn vrouw kampt met haar gezondheid, ook Bernard zijn broers brengen problemen.” (Jenka Watteny)