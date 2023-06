Toneelgroep ’t Neerdak viert 30ste verjaardag: “We zijn De Knok nog steeds trouw”

Toneelgroep ’t Neerdak, met wortels in de wijk De Knok, houdt op vrijdag 9 juni een jubileumviering voor de dertigste verjaardag. Die vindt plaats in ’t Huizeke: het wijkhuis waar alles begon en waar nog elk jaar op een nieuwe theaterproductie wordt gebroed.

Stichters Luc Eggermont en zijn vrouw Mia Decock blikken even terug. “De Knok is een wijk die al lang goed aaneen hangt”, zegt Luc. “Aanvankelijk gingen de buren bij elkaar in de garage kaarten maar al snel groeide het idee om er een ‘huizeke’ – een wijkhuis – te bouwen waar allerlei activiteiten konden plaatsvinden. Het gemeentebestuur kwam de wijk hierin tegemoet en stelde grond, materiaal en speeltuigen ter beschikking. Bouwen moesten we echter zelf doen.”

De bouwers van toen, zijn nu negentigers. Drie van die pioniers wonen nog steeds in de wijk. Zij zorgden er met een vzw ’t Huizeke voor dat de wijk actief bleef tot vandaag en nog elk jaar kan uitpakken met een nieuwjaarsreceptie, een paaseierenzoektocht, een zomeractiviteit en een bezoek van de Sint. Enkele jongere bestuursleden willen het activiteitenaanbod nog uitbreiden.

Afdak

Luc en enkele vrienden besloten in 1992 om voortaan geld in het laatje te brengen door elk jaar in ’t Huizeke een toneelstuk op te voeren. Zo ontstond ’t Neerdak, wat een afdak was boven een uitbouw. Dat werd het podium. Het publiek zat in een tent.

Naar de eerste voorstelling kwamen volgens Luc 60 mensen kijken. Dat veranderde snel en al vlug werd ’t Huizeke te klein om er toneelvoorstellingen te geven. Dus verhuisde ’t Neerdak. Eerst naar de jongensschool, daarna naar oc De Cerf. Daar heeft de toneelgroep nu een vaste stek en brengt ze één productie per jaar, verspreid over twee weekends.

Duizend mensen

“Zo kunnen wij telkens duizend mensen van onze kluchten en komedies”, zegt Mia. “Daarnaast verlenen wij ook onze medewerking aan Theater Lokaal waarin alle Wevelgemse toneelverenigingen zich tonen in een gezamenlijke productie.”

De acteursgroep is in al die jaren een hechte vriendenbende geworden, waarvan sommigen al dertig jaar meedraaien. De vereniging zoekt intussen naar verjonging en dat is volgens Luc en Mia ook nodig. “Zo kunnen wij, net als de buurtwerking van ’t Huizeke, nog een tijdje voortbestaan.” (AV)