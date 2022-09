Toneelgroep Nut en Vermaak speelt ‘Stoeien en Knoeien’

Er wordt geknoeid in Waregem, en de schepen heeft er iets mee te maken. Philip Himpe (CD&V) schreef namelijk voor de vijfde keer een komedie met Johan Vanden Broucke voor toneelvereniging Nut en Vermaak uit Nieuwenhove. Vanavond (vrijdag, red.) gaat de voorstelling ‘Stoeien en Knoeien’ in première in het OC Nieuwenhove.

Dat er wordt geknoeid in Waregem zou zomaar uit de pen kunnen komen van een journalist, of een headliner kunnen zijn van de oppositie. Maar daar is momenteel niets van aan. Het gaat namelijk om het nieuwe toneelstuk van Nut en Vermaak, die sinds 1978 jaarlijks een schouwspel op de planken brengt in Nieuwenhove. De komende tien dagen speelt de Waregemse toneelgroep haar voorstelling ‘Stoeien en Knoeien’ maar liefst zes keer.

Lachspieren testen

“De spelersgroep, decorbouwers en alle andere medewerkers staan te popelen om de toeschouwers opnieuw te ontvangen. Eén ding is zeker: ‘Stoeien en Knoeien’ bevat de gekende ingrediënten van het huis om er zoals gewoonlijk een leuke en ontspannende avond van te maken. De lachspieren zullen zoals gebruikelijk veelvuldig getest worden.”

De nieuwe voorstelling is de vijfde komedie van de hand van Philip Himpe en Johan Vanden Broucke, die ook de regie op zich nemen en zelf een rol vertolken. De andere gekende acteurs zijn Ninja Vuylsteke, Anja Desloover, Yolien Himpe, Veerle Demulder, Celien Valcke, Caroline Kesteloot, Henk Vandewalle, Mathieu Simoens en Philip Van Assche.

De zes voorstellingen vinden plaats in het vertrouwde OC Nieuwenhove in de Kerkhofstraat, dit keer met genummerde zitplaatsen. De speeldata zijn vrijdag 30 september en 7 oktober om 20 uur, zaterdag 1 en 8 oktober ook om 20 uur en zondag 2 en 9 oktober om 17 uur. De inkom bedraagt 9 euro en kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0468-18.50.71 of via www.toneel-nut-en-vermaak.be.