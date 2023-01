Tom Hillewaere is nieuwe projectleider van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa 2030

Op de bovenste verdieping van de Budatoren werd Tom Hillewaere (39) bekendgemaakt als de nieuwe projectleider van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa 2030. Het grote publiek kent Tom als de man achter de succesvolle musical 1302 ‘de Slag der Gulden Sporen’ waarin hij zelf ook één van de hoofdpersonages ‘Jacques de Châtillon’ speelde.

“Het is een grote uitdaging, maar ik geloof dat Kortrijk terecht ambitieus mag zijn. De voorbije jaren is de stad steeds aantrekkelijker geworden. Desondanks is de kandidatuur geen schoonheidswedstrijd met de meeste musea of indrukwekkendste tentoonstellingsruimte, maar een participatief verhaal waarbij we zo veel mogelijk Kortrijkzanen, Kortrijkse verenigingen en de bredere regio betrekken.”

Tom krijgt nu de opdracht om de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad heel zichtbaar te maken. De eerste stap is een groots artistiek event rond mentaal welzijn in 2024 waarbij Kortrijk zal doen alsof het culturele hoofdstad is. Dat zal in nauwe samenwerking worden georganiseerd met kunstenaars, ondernemers, welzijnswerkers en mensen uit het onderwijs. Daarnaast zet Tom ook een zelfstandige organisatie op die instaat voor het indienen en verdedigen van de Kortrijkse kandidatuur en heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor het opmaken van het bidbook. “Het is een ondernemende creatieveling die van vele markten thuis is en perfect binnen het profiel past. Bovendien is Tom ook iemand die altijd op een breed publiek mikt. Dat is belangrijk want onze kandidatuur moet iets zijn waar alle Kortrijkzanen trots op zijn. Onze kandidatuur moet ook zoveel mogelijk kunstenaars van hier een podium geven en ook daar is Tom heel sterk in. Ik kan me geen betere trekker inbeelden. Met Tom hebben we meteen onze eerste keus beet”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.

De exacte timing is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal in 2025 bekendgemaakt worden welke Belgische stad naast een stad uit Cyprus en een stad uit een kandidaat-lidstaat in 2030 de culturele hoofdstad van Europa mag leveren.