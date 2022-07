Tilly Maes (20) uit Gistel in finale Miss West-Vlaanderen: “Mijn selectie is al een overwinning op zich”

De 20-jarige Tilly Maes is een van de kandidates in de finale van Miss West-Vlaanderen. De Snaaskerkse, actief bij Defensie, wil met haar deelname hoogsensitiviteit onder de aandacht brengen. “Tegelijk schud ik mijn verleden als slachtoffer van pestgedrag van me af.”

De Miss West-Vlaanderen-verkiezing geldt als voorronde voor de kiesstrijd van Miss België. Zestien West-Vlaamse meisjes doen een gooi naar het felbegeerde kroontje. “De finale van Miss België halen, is een grote droom, maar absoluut geen must”, zegt Tilly. “Ik ben al ongelooflijk trots om in de finale van Miss West-Vlaanderen te mogen staan. Dit geeft m’n zelfvertrouwen een stevige boost.”

Daar heeft Tilly haar redenen voor. “Op school werd ik zwaar verbaal gepest. Op een bepaald moment was het zo erg dat ik in therapie moest. Mentaal had ik het erg lastig. Gelukkig kon ik steeds op de steun van m’n ouders rekenen, ook de scholen zelf lieten het pestgedrag niet zomaar passeren. Met mijn deelname geef ik de pesters lik op stuk: ‘Kijk wat ik kan bereiken, kijk waar ik nu sta’, dat is mijn boodschap.”

Emoties

Tilly wil ook een maatschappelijk thema naar voren schuiven: hoogsensitiviteit of HPS, wat staat voor ‘highly sensitive person’. “Sommige mensen denken dat het een of andere ziekte is. De realiteit is natuurlijk anders: het is best oké om ‘HPS’ te zijn, maar het is niét abnormaal. Ik voel bijvoorbeeld goed aan wanneer iemand boos of verdrietig is, kan geuren en smaken veel sneller waarnemen, en ben ook sneller emotioneel bij het horen van muziek of zien van kunst.”

“Prikkels komen bij mij drie, vier tot vijf keer zo sterk binnen. Onlangs ging ik kijken naar de liveshow van Ed Sheeran in Brussel. Wel, door oordopjes te gebruiken, bescherm ik niet alleen m’n oren, maar sluit ik me ietwat af voor de vele prikkels.”

“Hoogsensitiviteit hoeft geen nadeel te zijn. Tot voor kort danste ik in competitieverband – ik moest die hobby helaas stoppen door scoliose en enkelproblemen – en trokken we naar China. Tijdens een optreden voor een volle zaal vroeg onze dansleerkracht om alle emoties op het podium te gooien.”

“Wel, tijdens de show en het nummer Dear Mister President van P!nk, stond ik spontaan te wenen door de kracht van het dansen, de impact van de muziek en de sfeer van het moment zelf. (knipoogt) Zie je, een voordeel, dus.”

Tilly is als onderwijsontwikkelaar aan de slag bij de Marinecomponent van Defensie in Oostende. Voor mijnbestrijdingsschool Navy Academy (vroeger Eguermin, red.) schrijft ze onder andere cursussen en boeken. Ze woont bij haar ouders in de Snaaskerkse Sprookjeswijk.

Wie weet, schrijft ze straks haar eigen sprookje. “Dat ik gekozen werd als kandidate uit zowat 2.000 andere inzendingen is gewoonweg waanzinnig. Dit voelt nu al als een overwinning aan. Nieuwe ervaringen, nieuwe mensen leren kennen: het is op zich al een schitterende rit.”

