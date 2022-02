Till-Holger Borchert verlaat Musea Brugge om het Suermondt-Ludwig museum in Aken te leiden

Een beetje verborgen in de toelichting bij een punt van de Brugse gemeenteraadszitting van maandag 21 februari ontdekten N-VA-raadsleden die het cultuurbeleid van nabij volgen, dat Till-Holger Borchert ‘Musea Brugge’ verlaat en het Suermondt-Ludwig museum in Aken gaat leiden.

De N-VA-raadsleden Martine Bruggeman en Pol Van Den Driessche vinden het vertrek Till-Holger Borchert “bijzonder jammer” en stellen “teleurgesteld te zijn” in het stadsbestuur van Brugge.

Borchert werd conservator van het Groeningemuseum en het Arentshuis (2003-2014) en vervolgens hoofdconservator van alle Brugse musea (2014-2021). Hij was de voorbije twee decennia curator van maar liefst twintig spraakmakende tentoonstellingen in Brugge en andere steden en hij trad ook op als curator van drie geslaagde Triënnales voor moderne kunst in de stad.

Hij publiceerde tientallen boeken en artikels, vooral over en rond Vlaamse meesters uit de Bourgondische periode. Al die tijd doceerde en gaf hij lezingen aan verscheidene universiteiten, hogescholen en gereputeerde instellingen.

Voor de N-VA een “groot verlies” en het spreekt zelfs van een gebrek aan visie bij het Brugse stadsbestuur.