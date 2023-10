Tiende editie Kleinvee West opnieuw in De Koekuit in Menen: “Uniek in West-Vlaanderen”

Kleinvee West viert dit jaar hun tiende editie met de jaarlijkse kleinveetentoonstelling in De Koekuit van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober. De expo is een unieke gelegenheid om zeldzame en soms oeroude rassen te bewonderen.

“Dit jaar stellen we een 450-tal dieren tentoon, waaronder 46 verschillende rassen, door 34 deelnemers”, zegt bestuurslid Filip Vierstraete. De vereniging Kleinvee West ontstond in september 2012. Wat begon als een bevlieging, mondde uit in een serieuze vereniging voor alle liefhebbers van kleinvee, zoals hoenders, sierduiven, konijnen, cavia’s en park- en watervogels. “We hoopten om hiermee het kweken van kleinvee volgens de erkende rasstandaarden te bevorderen. Dit doen we door kennis te verzamelen en onder onze leden te verspreiden via diverse kanalen. We zijn een van de laatste drie verenigingen in West-Vlaanderen die nog tentoonstelt met kleinvee”, weet Filip.

Ieder jaar staat Kleinvee West paraat met een mooie expositie van verschillende variëteiten dieren, uit binnen- en buitenland. “Dit jaar exposeren we opnieuw kwartels, alsook meer groothoenders en nog meer konijnen. Het is zeker de verplaatsing waard om dit weekend een 90-tal raskonijnen te komen bewonderen.”

Prijsuitreiking

Het hele bestuur steekt alvast een hele week de handen uit de mouwen om De Koekuit klaar te krijgen tegen het weekend van 20 tot 22 oktober. “Op vrijdagvoormiddag worden alle dieren door een team van erkende keurmeesters beoordeeld en gekeurd. Ieder dier heeft een standaard met ideale maten”, zegt Filip. Zondag volgt dan de prijsuitreiking van iedere categorie, waaronder een speciale prijs voor fokkers die samen 50 dieren van hetzelfde ras tentoonstellen. De organisatoren verwachten drie dagen lang bezoekers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. “We heten iedereen meer dan welkom vanaf vrijdagnamiddag in zaal De Koekuit, zowel voor de expositie als voor een lekker streekbiertje of andere dorstlesser”, besluit Filip.