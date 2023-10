Tieltse brouwerij De Poes maakt zich op voor jubileumjaar met nieuw biertje, meer productiecapaciteit en Poes-jenever

Stijn David van Brouwerij De Poes blikt nu al vooruit naar 2024, wanneer de Tieltse brouwerij tien kaarsjes uitblaast. Eind dit jaar komt er alvast een nieuwe ‘bierbrandy’ op de markt, terwijl er na de jaarwisseling met ‘De Poes 10’ straks ook een nieuwe telg aan de bierfamilie toegevoegd wordt.

Een halve eeuw nadat er voor het laatst bier op Tieltse bodem werd gemaakt, kreeg de Europastad in 2018 weer een eigen brouwerij dankzij Stijn David. Hij had vier jaar eerder De Poes Blond gelanceerd, al werd het bier bij de opstart uitsluitend bij brouwerij Deca in Woesten gebrouwen. “Het begon als een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Stijn (46). “Ik heb voor bakker gestudeerd aan Ter Groene Poorte en volgde voeding- en dieetkunde. Ik kreeg het idee om zelf bier te brouwen, volgde een opleiding Brouwerij aan het CVO en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

In de verf zetten

De Poes 10 wordt het nieuwe bier. © gf

Stijn is van plan om de tiende verjaardag van de brouwerij stevig in de verf te zetten. “Eerst en vooral lanceren we begin 2024 met De Poes 10 een nieuw bier. Het wordt een stevig blond degustatiebier van 10% alcohol, met extra hop en extra veel smaak. Het bier is voorzien als speciale editie voor het 10-jarig bestaan, maar bij succes zal het een vaste waarde binnen ons aanbod vormen. Voor de verzamelaars brengen we in diezelfde periode ook een nieuw emaillebord uit op honderd exemplaren ter ere van de tiende verjaardag.”

Nog nieuw is dat er een eenmalige ‘bierbrandy’ van De Poes komt. “De basis is De Poes bruin, afgestookt en zes maanden gerijpt op een eiken bourbonvat. Het gaat om het resultaat van een samenwerking van onze brouwerij met de jonge ambachtelijke stokerij Snoeck uit Eeklo. Het wordt een ode aan het ambachtelijke vakmanschap van brouwer en stoker. Er komen vierhonderd flessen van op de markt en de lancering staat gepland op 16 december. Die dag is er om 13 uur een uniek verkoopmoment in de brouwerij. Nog dankzij de samenwerking met stokerij Snoeck zal er in 2024 ook een Tieltse oude graanjenever in het aanbod van De Poes opgenomen worden. Een ambachtelijke jenever met als basis een uniek beslag dat gemaakt en vergist is bij de Tieltse brouwerij en afgewerkt in de stokerij. Een hartverwarmende ode aan de oude jenever én de terugkeer van een heerlijk streekproduct.”

Huiskat

Veel mensen vragen zich af waar het logo en de naam van het bier vandaan komt. Daar zit de huiskat van Stijn voor iets tussen. “Toen mijn vrouw en ik rond de tafel zaten om een passende naam te bedenken, zat Watje bij ons”, gaat Stijn verder. “Zij heeft toen model gestaan voor het enige echte logo. Onze Britse korthaar is ondertussen veertien jaar oud en heeft wat meer rust nodig dan vroeger.”

Sinds die dag aan de keukentafel zat de brouwerij waarvoor ze model stond echter niet stil. “We zijn sinds de opstart stevig gegroeid. De Poes Blond heeft er ondertussen al heel wat broertjes en zusjes bij, terwijl we ook een mooi palmares kunnen voorleggen (de bieren vielen al tientallen keren in de prijzen op bierfestivals, red.). En in de toekomst willen we op dat pad verder gaan.”

Die toekomst lijkt verzekerd, want in 2024 staat een capaciteitsuitbreiding op het programma. “We investeren in een extra kookketel en gistingsvat”, zegt Stijn. “Daardoor kan de brouwerij niet alleen efficiënter en energiezuiniger kunnen brouwen, het volume van de productie kan door deze ingrepen verhoogd worden met 35 procent. Zo hebben we ruimte om ook de komende jaren te blijven groeien.” (Sam Vanacker)