Tieltenaren treden op wereldexpo in Dubai op voor koningshuis: “Muziek met Belgische link”

Zaterdag 5 februari vindt de Belgische nationale dag tijdens de wereldexpo in Dubai plaats. Muzikaal zal ons land vertegenwoordigd worden door Crossbones Trombones, met twee oud-Tieltenaren in hun rangen: Bram Meese en Peter Delannoye.

Zaterdag 5 februari kleurt Dubai voor eventjes zwart-geel-rood, want die dag staat België centraal tijdens de wereldexpo. Alles zal die dag in het teken staan van ons land, met ook een bezoek van koning Filip, koningin Mathilde en enkele belangrijke figuren uit de Belgische politiek en economie. Maar kers op de taart wordt ongetwijfeld de muzikale omlijsting, gebracht door Crossbones Trombones. Tieltenaren zullen twee bekende gezichten bespeuren: Bram Meese en Peter Delannoye, die allebei hun eerste muzikale stappen zetten aan de Tieltse academie voor Muziek en Woord.

Mobiel

Crossbones Trombones bouwde de voorbije jaren al een stevige reputatie in binnen- en buitenland op. “We traden al op in onder andere Estland, Griekenland, Japan, Zuid-Korea en Koeweit”, licht Bram Meese toe. “Zo ontdekken we niet alleen een deeltje van de wereld, maar komen we ook met veel mensen in contact. Zo kregen we de kans om ons land in Dubai te vertegenwoordigen.”

Crossbones Trombones bestaat uit vijf trombonisten: naast oud-Tieltenaren Bram Meese en Peter Delannoye ook Søren Brassaert, Lode Smeets en Pieter Vandermeiren. “Vijf trombonisten afvaardigen biedt logistiek toch een flink voordeel”, lacht Bram. “We zijn immers heel mobiel, brengen onze instrumenten en partituren zelf mee, kunnen zowel binnen en buiten spelen én het geluidsbereik van trombones is vrij groot. Daardoor zullen mensen het meteen horen als we ons optreden starten.”

Trombone kan zowel feestelijk als intiem klinken

Het ensemble heeft als doel om de trombone te promoten als multi-inzetbaar instrument. “Het blijft daarnaast ook een van de meest koninklijke instrumenten, met een klank die zowel feestelijk als intiem kan klinken. Ideaal dus voor officiële plechtigheden, maar ook als luisterconcert.”

Belgische link

De groep werkt ook heel gericht en op maat, ideaal voor een evenement als de wereldexpo. “De focus ligt die dag vooral op muziek met een link naar België, gaande van muziek van Belgische componisten als Dirk Brossé, Steven Verhelst en Tylman Susato tot arrangementen gemaakt door Belgen. We brengen ook heel wat eigen werk en hebben samen met de organisatie enkele stukken herschreven. Daarnaast is 2022 het jaar van Toots Thielemans. Van zijn muziek hebben we leuke arrangementen gemaakt voor onze bezetting.”

Daarnaast speelt het ensemble enkele werken met een bijzondere link naar België. “Denk dan aan In Flanders Fields, gebaseerd op het beroemde gedicht van John McCrae.”

Vertrouwen

Hoe bereiden vijf drukbezette muzikanten zich voor op een wereldexpo? “We brengen een mix van muziek die we in het verleden al in een avondvullende voorstelling Slide’n Five goten. Veel van die muziek hernemen we in Dubai, enkele keren repeteren was dus voldoende. Voor de rest hebben we blind vertrouwen in elkaars kunnen op de trombone. Laat ons zeggen dat de praktische voorbereidingen in tijden van corona meer stressvol zijn dan de artistieke uitwerking van ons optreden”, lacht Bram.

Het kwintet kijkt alvast uit naar Dubai. “Als ik de berichten en de foto’s op internet mag geloven, zullen we in een soort absurde wereld terecht komen waar alles meer, beter en grootser mag en moet zijn. Ik wil er vooral mijn ogen uitkijken en enkele highlights proberen te doen, hoewel er in ons drukke schema weinig tijd voor is.” Het ensemble speelt overdag immers aan het Belgisch paviljoen en ‘s avonds tijdens een netwerkevent. (LDW)

Volg hun avonturen via www.instagram.com/crossbones_trombones.