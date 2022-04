Tielt zet zijn amateurkunstenaars twee weken lang in de kijker

Tielt wil zijn amateurkunstenaars in de kijker zetten en organiseert daarom een Week van de Amateurkunsten. Daarbij zullen heel wat verenigingen en bands optreden op verschillende locaties in de stad. Om zoveel mogelijk bands en verenigingen de kans te geven om hun kunsten te tonen, maakt Tielt er zelfs twee weken van de amateurkunsten van.

Op zaterdag 30 april bijt de Tieltse Blaaskapelle de spits af met een optreden op de Boerenmarkt. Een week later staan er maar liefst zeven optredens en voorstellingen gepland. Zo houdt Ballet Attitude een toonoment in de Sporthal, staat Theater Dakwerken op de planken op de Koer van Mulle de Terschueren en in de Kringwinkel en geeft Royalty Busters een concert op de Markt.

The Dirty Scums

Bovenop de Poelberg zullen de feelgoodrockers van Hands off the barmaid dan weer voor de sfeer zorgen, terwijl in Club 77 in Schuiferskapelle The Dirty Scums optreden ter ere van hun veertigste verjaardag.

Dat doen ze een week later nog eens over, terwijl de Jeugddrumband en het Jeugdorkest van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele een dag later de Week van de Amateurkunsten afsluiten op zondag 15 mei.

Leuke en unieke locaties

“We wilden zoveel mogelijk verenigingen en bands de kans geven om op te treden”, vertelt schepen van Cultuur Grietje Goossens (Iedereen Tielt).

“Na twee jaar corona was de interesse ook groot. Dit lijkt ons een ideale manier om de verenigingen en bands de kans te geven om zich wat te herlanceren na de coronacrisis, waarin optreden moeilijk was. Sowieso wordt het speciaal, want de optredens vinden plaats op leuke en unieke locaties. Er is ook telkens vrije toegang tot de optredens. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”, aldus Grietje Goossens. (TM)