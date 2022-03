Theaterstuk ‘Bus 41’ brengt verhaal over leven vol limieten

Vanaf 17 maart brengen cursisten, medewerkers en vrijwilligers van Ligo de theatervoorstelling Bus 41. Het betreft een samenwerking van Ligo met Het Bataljong en Avansa.

“We waren al eens gaan kijken naar toneelstukken van andere centra van Ligo in Gent en Antwerpen en zouden het leuk vinden om dit ook met Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen te doen. We kregen een ‘go’ van de directie”, vertellen de medewerkers van Ligo. “Twee jaar geleden waren we al aan het repeteren maar we moesten alles stopzetten door corona.”

Het Bataljong

Doordat Sofie Verheust uit Kortrijk, medewerker van Ligo ook vrijwilliger is bij Het Bataljong, werden contacten gelegd met deze theatergroep. “Met Het Bataljong werkten we ook al met mensen met jongdementie. We kunnen dus werken met doelgroepen en mensen die geen echte acteurs zijn.”

Enkele mensen van Het Bataljong kwamen eerst observeren in de klassen bij Ligo, het centrum voor basiseducatie om de cursisten te leren kennen. Daarna kwamen ze workshops geven om de cursisten en medewerkers van Ligo warm te maken. Dan volgden er ook infomomenten. “Theater is voor veel van onze cursisten heel abstract want ze zijn niet altijd bekend met geschreven teksten. We gingen Budascoop bezoeken en konden ook op het podium en achter de coulissen. Sommigen onder ons gaven ook lessen over theater.”

Wachten

27 mensen staan op het podium. Een twintigtal onder hen zijn cursisten bij Ligo Kortrijk, Menen en Roeselare. Marielle Guhur, Sofie Verheust, Siska Baert en Dirk Pattyn zijn medewerkers van Ligo die ook op de planken staan. Ook vrijwilligster Marie-Paule Debaere speelt mee. Medewerkers Laura Bernolet en Bruno Casier werken mee achter de schermen.

Heleen Allary, Sofie Verheust en Hilde Vanderstraeten van Het Bataljong staan in voor de regie.

Bus 41 gaat over wachten. “We probeerden te starten uit het verhaal van de mensen en hoorden dat de mensen veel moeten wachten en op grenzen botsten. Om dat beeld in iets herkenbaars te stoppen werkten we met het beeld van een bus.”

Ook heel wat cursisten zijn betrokken bij het decor, het maken van de affiche en het schilderen. Sommigen staan achter de bar en iemand doet de catering. “Het is de bedoeling om alle cursisten te betrekken en de contacten onder elkaar te bevorderen.”

De voorstellingen vinden plaats in Budascoop in Kortrijk op 17, 18 en 19 maart, telkens om 20 uur, in CC Het Spoor in Harelbeke op 24 april om 19 uur en in CC De Spil in Roeselare op 11 mei om 20 uur. (EDB)