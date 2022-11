Zwevegems Teater pakt uit met productie rond gekwelde virtuoos

Na een toneelloze coronaperiode heeft het Zwevegemse Teater vrijdag zijn 60ste speelseizoen geopend. Met een speciale productie, rond de figuur van Ludwig van Beethoven, waarvoor werd uitgeweken naar de voormalige kerk op de Kappaert.

Voor het eerste stuk van zijn jubileumseizoen koos het Zwevegems Teater meteen voor een coproductie met Forza Musica Gent en Theater de WAANzin, ook uit Gent. In 2013 werkten zij al samen voor het stuk Amadeus. Nu gaat men opnieuw de muzikale toer op met ‘VAN’, een stuk geschreven door Dirk Crommelinck, die ook tekent voor de regie.

‘VAN’ is de mysterieuze korte titel van een stuk over het al even mysterieuze leven van een van de grote klassieke componisten: Ludwig van Beethoven. “Gebaseerd op een aantal non-fictiebronnen en gelardeerd met fictionele zijsprongetjes, leren we u zijn fascinerende leven en werk kennen. Zijn trauma’s, composities, familieleven, esbattementen met de vrouwen, zijn lastig innerlijk afzien, zijn vrijgevochtenheid, het gevecht met zijn toenemende doofheid, en de bewogen relatie met zijn vader”, zegt Dirk Crommelinck over het stuk waarvan de tekst doorweven is met Beethovens muzikale werk.

Omdat de productie nogal wat ruimte nodig heeft, werd uitgeweken naar een andere locatie dan het theatercentrum. De voorstellingen zijn te zien in de voormalige kerk op de Kappaert, die zo een beetje zijn vuurdoop kent als cultuurzaal. Het publiek zit ook niet mooi in een rijtje naar het podium te kijken, maar rond tafeltjes.

Zwevegem en Gent

Acteerwerk zien we van Bart Opsomer, Jeroen Verpoest, Nic Fruru, Thelma Remmerie, Marleen Crommelinck, Elisabeth Dewaele, Laurens Van Der Beken, Jef Depaepe, Ellen Carrette, Caroline Taeckens, Paul Verstrynge, Karla Kerckaert, Isabel Vandersteene, Ozanette van Eygen en Lore Allegaert. De muzikale leiding is in handen van Steve De Veirman.

Er zijn nog drie voorstellingen in Zwevegem: op vrijdag 18, zaterdag 19 en dinsdag 22 november, telkens om 20 uur. Daarna is het stuk nog te zien (en horen) in de Livinuszaal (Sint-Lievenscollege) in Gent, op vrijdag 25 en zaterdag 26 november om 20 uur. Wie een zitje wil, moet reserveren. Dat kan via 0471 17 77 15.

