Zwevegems Teater brengt ‘Op en af door het museum’: Knettergekke satire op kunstwereld

Na hun uitstapje naar de voormalige Sint-Jozefskerk waar ze hun 60ste toneelseizoen startten, is het Zwevegems Teater terug in het vertrouwde theatercentrum en brengen ze er ‘Op en af door het museum’.

De tweede productie van het jubileumseizoen bij het Zwevegems Teater is Op en af door het museum van Jean-Michel Ribes. Jef Depaepe vertaalde het stuk en tekende meteen ook voor de regie bij het ZT. Omdat het zestig jaar bestaat, nodigt het Zwevegems Teater het publiek uit in zijn museum. Figuurlijk dan wel. Van zaal tot zaal. Beelden, schilderijen en andere kunstwerken en vooral bezoekers. Wat doen al die mensen in een museum? Bezoeken, ja, maar wie? Wat? Het verleden, het heden, meesterwerken, heilige maagden…? Of pronken? Van elkaar houden, fluisteren, in extase gaan, indutten… Een parade van kleurrijke personages laat ons kennismaken met ‘des mensen’ museumgedrag: extatisch, belerend, belachelijk, snobistisch, naïef. De gids met zijn hermetisch betoog, de verloren gelopen sukkel die de parking niet terugvindt, de depressieve bewaker, de gezaghebbende directeur. De kleine momenten uit het dagelijkse leven in een museum als metafoor voor het leven. Maar schalks en schertsend, surrealistisch ongerijmd, gênant geestig, absurd grappig.

Grote cast

Op en af door het museum werd geschreven in 2008 en is een knettergekke satire op de wereld van de kunst, maar tegelijk een microkosmos die harder op de grote wereld lijkt dan je op het eerste zicht zou denken. Wedden dat u voortaan op een andere manier een museum bezoekt?

In het stuk komen heel wat ‘bezoekers’ voor. Deze worden vertolkt door Sibe Courtens, Dirk Crommelinck, Martine Degraeve, Karolien Delabie, Sylvia Delabie, Kaat Dewaele, Stan Gabriël, Ortwin Malfait, Sien Nowinck, Bart Opsomer, Judith Remmerie, Simon Vancraeynest, Stefan Vancraeynest, Mieke Vanoverberghe, Trui Verbeke en Rik Lazou.

Het stuk ging vorige vrijdag in première, maar er zijn nog vijf voorstellingen gepland. Dit op vrijdag 3, zaterdag 4, dinsdag 7, woensdag 8 en vrijdag 10 februari, telkens om 20 uur in het theatercentrum in Zwevegem. Vooraf informeren of er nog een plaatsje is, kan via reservering@zwevegemsteater.be of op 0471 17 77 15 op werkdagen van 10 tot 12 en van 16 tot 19 uur of op zaterdag, enkel in de voormiddag van 10 tot 12 uur. (Geert Vanhessche)