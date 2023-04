ZT sluit zestigste seizoen af: Tragikomedie over onmogelijkheid om écht te communiceren

Vanavond gaat alweer de laatste productie van het 60ste speelseizoen bij het Zwevegems Teater in première. Met de tragikomedie ‘De lange nasleep van een korte mededeling’ komt de onmogelijkheid om met elkaar te communiceren aan bod.

Zonder veel feestgedruis mocht het Zwevegems Teater dit toneelseizoen al zijn 60ste speelseizoen vieren. De echte verjaardag was twee jaar geleden, maar een gekend virus maakte toen een viering onmogelijk. Er werd dan maar besloten de feestvlaggen op te bergen.

Wel bracht het Zwevegems Teater ons al twee feestelijke producties, en vanavond gaat de derde in première. Die draagt de titel ‘De lange nasleep van een korte mededeling’, geschreven door Magne van den Berg.

In het stuk raakt het leven van vier vrienden ontwricht nadat één van hen een schijnbaar onschuldige mededeling doet. De vele gesprekken die hieruit voortvloeien, tonen op tragikomische wijze hoe iedereen zijn eigen angsten en verlangens de baas tracht te zijn. Hoe meer iedereen zijn best doet om grip op de situatie te krijgen, hoe meer die uit de hand loopt. In weinig woorden wordt veel gezegd, nog meer niet gezegd, veel begrepen en veel misverstaan.

Pijnlijk lichtvoetig

“De tekst van Magne van den Berg is van een pijnlijke lichtvoetigheid en laat zich lezen als een gedicht waarin de beelden ontstaan in het hoofd van de toeschouwer”, zegt Vincent Vanhoutteghem, die de regie voor zijn rekening neemt. “Het stuk gaat over de onmogelijkheid om met elkaar te kunnen communiceren, en tot wat dit kan leiden. Tegenwoordig wil iedereen vrij zijn en heeft iedereen wel een mening over alles. De sociale media vieren hoogtij en worden steeds belangrijker in ons leven. We pinnen ons eraan vast of laten ons imago bepalen door de deiningen in die virtuele wereld. Het blijft een moeilijke opgave om tegen iemand anders te zeggen wat je echt voelt of denkt.”

Vincent Vanhoutteghem beschikt over vier acteurs om het verhaal te brengen. Het zijn Marijke Dejaegere, Niels Planckaert, Caroline Taeckens en Stijn Vandenhende.

Na de première deze avond, zijn er nog opvoeringen op dinsdag 18, vrijdag 21, zaterdag 22, dinsdag 25, woensdag 26 en vrijdag 28 april, telkens om 20 uur in het theatercentrum in Zwevegem. (GJZ)