Zonnebeeks Amateurtheater eindelijk weer op de planken

Het Zonnebeeks Amateurtheater staat straks na een onderbreking van twee jaar opnieuw op de planken. Er is gekozen voor het ondertussen welbekende toneelstuk ‘Zwijg, kleine!’, over een communiefeest dat enigszins uit de hand loopt. De voorverkoop gebeurt grotendeels online, maar je kunt ook ‘gewoon ouderwets’ een kaartje kopen op zaterdag 26 maart van 10 tot 12 uur in d’ Oude Timmerie.

Vol enthousiasme zijn de spelers aan het repeteren voor de nieuwe vertoning. Na een onderbreking van twee jaar is de honger groot.

“Iedereen heeft het samenzijn van de groep echt gemist”, zegt voorzitter Annick Mylleville. “We hebben als bestuur geprobeerd het contact te onderhouden, maar de kers op de taart ontbrak – een toneelkring moet op de planken staan. De voorbije twee jaar waren niet de leukste. Er was niet alleen de pandemie die stokken in de wielen kwam steken. Er was ook het plotse overlijden van Lesley Coutteure, die van bij de start van onze kring een gewaardeerde en belangrijke actrice was. Hopelijk zien de komende jaren er rooskleurig uit en kunnen we ons publiek weer verwennen met onze voorstellingen.”

Succes

’t Z. A. T ging van start in 2009, met vier voorstellingen van het stuk ‘Paprika uit Afrika’. Van meet af aan bleek het een succes en de opvoeringen werden in de loop der jaren uitgebreid tot zeven. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Annick Mylleville, secretaris Noël Vandewiele, erevoorzitter Hans Bouten en de leden Nadine Oosterlinck, Kris Huysentruyt, Jurgen Del’Haye en Andy Lievens. Ze kunnen rekenen op een groep van een vijftigtal medewerkers.

Dit jaar werd gekozen voor het stuk ‘Zwijg, kleine’ van Fitzgerald Busz. Het speelt zich af in een gewone Vlaamse huiskamer, bij het communiefeest van Eddy. Een feest waar naar aloude traditie af en toe oude koeien uit de gracht worden gehaald. Hoe meer drank er vloeit, hoe meer de ware aard van de genodigden naar boven komt en hoe venijniger de oude koeien worden. Tot het feest uit de hand loopt… En Eddy, die mag mee-eten, braaf zijn en – vooral – zwijgen.

De rollen worden vertolkt door Hilde Dejonckheere (moeder), Thierry Keyngnaert (vader), Jason Neiryck (Eddy), Nadine Oosterlinck (Anna), José Vannieuwenhuyssse (nonkel), Marleen Vandaele (Gerda), Luc Huysentruyt (François) en Vicky Cappelle (Jacqueline). De regie is in handen van Geert Verschoore, en Christel Dorme zorgt voor tekstondersteuning.

De voorstellingen vinden plaats in OC ’t Zonnerad, en dit op 6, 7, 8, 11, 13, 14 en 15 mei. De verkoop van de kaarten gebeurt online, maar er is een voorverkoop op zaterdag 26 maart van 10 tot 12 uur in lokaal d’ Oude Timmerie, Roeselarestraat 46.

(NVZ)