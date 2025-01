Zonnebeeks Amateur Theater met ‘Romeo krijgt een lief’: “Ontspannend avondje uit”

Het Zonnebeeks Amateur Theater (’t ZAT) brengt dit jaar de komedie ‘Romeo krijgt een lief’. De voorverkoop start op zondag 2 februari om 9 uur.

In 2009 werd het Zonnebeeks Amateur Theater boven de doopvont gehouden. De voorbije jaren werd er telkens een mooi verhaal geschreven. De eerste voorstelling was ‘Paprika uit Afrika’. Het succes toonde aan dat er nood was aan een toneelvereniging in Zonnebeke. De initialen in ’t ZAT staan voor Zonnebeeks Amateur Theater, maar ook voor ’t zat goed’. En zonder chauvinistisch te zijn, mag gezegd worden dat het nog altijd goed zit in ‘t ZAT. Het huidig bestuur bestaat uit voorzitter Annick Mylleville, secretaris Luc Huysentruyt, penningmeester Caroline Wylin en de bestuursleden Dorine Snyders, Sam Calmeyn, Christel Dorme en Hilde Dejonckheere.

Telkens een komedie

Elk jaar brengt de groep een komedie om de mensen een aangename avond te bezorgen. Dit jaar koos de leesgroep voor ‘Romeo krijgt een lief’. Het is een dolle klucht, geschreven door Julia Engelen en de regie is in handen van Hans Robyn. Het gaat over Romeo die veertig is geworden en waarvan zijn moeder vindt dat hij moet trouwen. Daarom heeft zij een annonce in de krant geplaatst waarin zij een verloofde zoekt voor haar zoon. De krant heeft echter de annonce bij de overlijdensberichten geplaatst en door de manier waarop het bericht geformuleerd is, denken Romeo, Sisca, Fernand en Karel dat Mariette, de moeder van Romeo, stervende is. Romeo is er kapot van.

Een aantal vrouwen zijn geïnteresseerd, maar Romeo wil niet trouwen. De acteurs die het waarmaken zijn Hilde Dejonckheere, Jason Neirynck, Hans Bouten, Luc Huysentruyt, José Vannieuwenhuyse, Thierry Keyngnaert, Vicky Cappelle, Nadine Oosterlinck, Tessa Maveau, Jessica Bauden en Lyse Santy. Dit jaar zijn er met Tessa Maveau, Jessica Bauden en Lyse Santy drie nieuwe actrices. Nieuwe spelers zijn nog altijd welkom. Christel Dorme zorgt voor tekststeun. Francis Degruytere is hoofdverantwoordelijke van decoropbouw en hij wordt bijgestaan door tal van vrijwilligers. Voor klank en licht wordt er een beroep gedaan op Brecht Defever en Kevin Neirynck.

Ticketverkoop

De try-out vindt plaats op woensdag 19 maart en daarop nodigt de toneelkring wzc Zonnebeke, wzc Passendale, de Poorterij (De Lovie), Kerckstede en Mariënstede uit.

De première vindt plaats op vrijdag 21 maart en verder wordt er gespeeld op zaterdag 22 maart, zondag 23 maart, woensdag 26 maart, vrijdag 28 maart en zaterdag 30 maart, telkens om 20 uur behalve op zondag om 17 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in OC ’t Zonnerad en een ticket kost 10 euro.

De verkoop start op 2 februari om 9 uur via www.tzat.be. Wie hulp nodig heeft, kan op 2 februari tussen 10 en 12 in d’Oude Timmerie in de Roeselarestraat 46 terecht.