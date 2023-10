Zeven keer toneel met Troupe Arc en Ciel

Toneelvereniging Troupe Arc en Ciel pakt dit najaar uit met Mijn vroegere minnaressen, een stuk geschreven door François Scharre, die al heel wat komedies op zijn naam heeft staan. In het toneelstuk nodigt Lionel twee van van zijn vroegere vriendinnen thuis uit terwijl zijn vrouw om professionele redenen een weekend weg is. Op het laatste moment word de reis van zijn vrouw Dominique echter geannuleerd. Je maakt dus mee hoe Lionel zich uit deze rommelige en onmogelijke situatie probeert te bevrijden.

Op het podium staan Frédéric Vandevyver, André Gobeyn, Marie-Odile Gobeyn, Emeline Rasseneur, Sylvie Lehouck, Johanna Moeneclay, Sylvie Verbeke, Lise Moerman, Pascal Castrique en Jean-François Platteau. De voorstellingen gaan door op vrijdag 17 november om 20 uur, zaterdag 18 november om 20 uur, zondag 19 november om 16 uur, woensdag 22 november om 20 uur, vrijdag 24 november om 20 uur, zaterdag 25 november om 20 uur en zondag 26 november om 16 uur. Reserveren kan vanaf maandag 16 oktober via 0479 05 31 22 of troupe.arc@gmail.com. De kostprijs bedraagt 8 euro in voorverkoop, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5 euro. (foto ZB)

Foto os en tekst ZB