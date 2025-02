Zesjarige Alizée Geryl zingt als jongste in musical Pinokkio

Smile, het koor voor mensen met een beperking, brengt samen met het kinderkoor Con Spirito en het jeugdkoor Pop Out twee voorstellingen van de musical Pinokkio. Beide opvoeringen, telkens voor 300 mensen, zijn al een tijdje uitverkocht. De jongste op het podium is de zesjarige Alizée Geryl. Zij zingt aan de zijde van hoofdrolspeler Mario Ghijsel (51).

De unieke musical vindt plaats op zaterdag 8 maart om 17 uur en op zondag 9 maart om 15 uur in OC De Schouw in Lichtervelde. Voor wie een kaartje heeft kunnen bemachtigen, opgepast: er zal bijzonder stipt met de opvoeringen begonnen worden. Eenmaal alles bezig is, blijven de deuren onverbiddelijk gesloten.

Liedjes leren is leuk

Alizée is het dochtertje van Kevin Geryl en Joke Borra uit de Stijn Streuvelslaan in Torhout. Ze heeft een broertje Alexis (4) en zit in het eerste leerjaar van De Oefenschool. In haar vrije tijd zingt ze bij het koor Con Spirito en danst al vier jaar bij de dansschool Pas Partout in Gistel: twee jaar kleuterdans en twee jaar ballet.

“Ik heb zelf gevraagd om in Con Spirito te mogen zingen”, vertelt Alizée. “Ik ben lid sinds vorig jaar. Mijn mama is vroeger dirigent van dat koor geweest. Ik zing en dans heel graag. In Pinokkio moet ik een schoolkindje spelen. En ik stop in een snoepfabriek lolly’s in bakken. Ik oefen de liedjes thuis nog eens goed in. Nieuwe liedjes en dansjes leren vind ik superleuk. Ik heb nog geen enkele repetitie voor Pinokkio gemist.”

Houterig bewegen

De hoofdrol, die van Pinokkio, wordt vertolkt door Mario Ghijsel uit de Kortemarkstraat in Lichtervelde. Hij werkt als arbeider bij de groendienst van OptimaT en is al 15 jaar lid van het koor Smile. Hij heeft vier kinderen: Marthe (20), Janne (18), Marit (15) en Kobe (10). “Alles wat ik vertel, is waar”, lacht hij. “Ik mag niet liegen, anders wordt mijn neus langer.”

De koren worden geleid door Joke Tanghe en Nora Carette. Joke is de dirigent van Smile. “Zij heeft mij gevraagd of ik de rol van Pinokkio wou spelen”, zegt Mario. “Ik heb direct ja gezegd. Ik moet als pop houterige bewegingen maken. Dat is niet altijd gemakkelijk, want het is tegennatuurlijk. Maar het lukt me prima.”

“Ik dien in mijn hoofdrol vooral veel tekst op te zeggen. Ik speel in 14 scènes mee. Zingen moet ik minder doen. Of ik nerveus ben om op het podium te staan? Neen, ik blijf er rustig onder.”