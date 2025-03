Zesdelige workshop drama en theater voor jongeren: “Focus op diverse technieken”

Tineke Vanhooren, die vorig jaar de musical Amazonia regisseerde, start binnenkort met workshops rond drama en theater. “Ik hou ervan om jongeren warm te maken voor theater”, zegt ze. De workshops vinden plaats van april tot en met juni.

Tineke (45) is leerkracht in het zesde leerjaar van VBS De Schatkist in Ichtegem en heeft een grote passie voor het begeleiden en inspireren van jongeren. Die liefde voor theater ontstond al toen ze zelf in het vijfde leerjaar zat en verbale expressie volgde bij Guido Willaert. “Hij is altijd mijn grote voorbeeld geweest en ik hoop met deze workshops in zijn voetsporen te kunnen treden.”

Passie delen

De workshops, bedoeld voor jongeren van 11 tot 16 jaar, sluiten perfect aan bij wat Tineke het liefst doet namelijk creatief bezig zijn en haar passie delen.

“Met de toneelkring Jong Wilt besloten we om tweejaarlijks een musical te brengen. Om kinderen met een liefde voor theater niet in de kou te laten staan en ook tussendoor iets aan te bieden, ontstond het idee om workshops drama en theater te organiseren. Iedereen die graag op een podium staat en een passie heeft voor toneel is van harte welkom om deel te nemen aan deze zesdelige reeks.”

Tijdens de workshops ligt de focus op ademhalingstechnieken, concentratieoefeningen en het ontwikkelen van expressie. “Op een podium staan is niet vanzelfsprekend. Ik leer jongeren hoe ze zich kunnen uiten via taal en lichaamstaal en ik maak daarbij gebruik van muziek. We werken aan volume, articulatie en spreekdurf. We starten vanuit gedichten en bouwen op naar een kleine eindvoorstelling waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven.”

In de spots

De workshops vinden plaats op dinsdagen: 29 april, 6 mei, 13 mei, 27 mei, 3 juni en 10 juni, telkens van 17 tot 19 uur in CC De Balluchon. De eindvoorstelling vindt plaats op woensdag 11 juni om 20 uur. Deelname aan de volledige reeks, inclusief de eindvoorstelling, bedraagt 54 euro. “Tijdens de voorstelling krijgen deelnemers de kans om te tonen wat ze leerden en hun talenten in de spots te zetten”, besluit Tineke.