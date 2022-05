Zaalshow Adriaan Van den Hoof in Koksijde geannuleerd: “Te veel commotie voor serene show”

De theatervoorstelling van komiek Adriaan Van den Hoof in Koksijde wordt geannuleerd. Dat meldt het Cultuurcentrum CasinoKoksijde. “Er is op dit moment iets te veel commotie rond de persoon van Adriaan om de voorstelling in een serene sfeer te laten doorgaan”, klinkt het.

Vorige week lekte uit dat verschillende vrouwen de 49-jarige presentator en komiek beschuldigen van ongepast gedrag. Zelf liet Van den Hoof weten dat er tegen hem nooit formele klachten zijn ingediend en er geen gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt.

De geruchten lijken niet helemaal zonder gevolg, want het management van de komiek heeft intussen de theatershow “‘t Zal schoon zijn als het af is” in Koksijde, die morgen/woensdag moest plaatsvinden, geannuleerd.

Geen reactie

“Het leek lang alsof de voorstelling van Adriaan Van den Hoof kon doorgaan, maar gisteren in de late namiddag kwam helaas het telefoontje dat we liever niet kregen”, aldus het cultuurhuis op Facebook.

Volgens de organisatie is er op dit moment te veel commotie rond de persoon van Van den Hoof om de voorstelling in een serene sfeer te laten doorgaan. Het is nog niet duidelijk of de voorstelling volledig geannuleerd of verplaatst wordt.

Het management van de komiek/presentator wenst voorlopig niet te reageren op de annulatie.