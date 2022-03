Zaal Cinépalace in Kortrijk krijgt 250.000 euro subsidie van Vlaamse overheid

In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering kent minister van Jeugd, Benjamin Dalle, financiële steun toe aan 25 infrastructuurprojecten in heel Vlaanderen. In totaal wordt er bijna 3,9 miljoen euro geïnvesteerd.

Het is het resultaat van een projectoproep die past binnen het globale investeringsplan van 30 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur. Een daarvan is het project Zaal Cinépalace. Die zaal is aan vernieuwing toe.

De Stroate vzw wil het gebouw grondig renoveren om er een multifunctioneel gebouw van te maken dat voldoet aan de huidige energetische standaarden en aan de verwachtingen van een moderne zaal. Er wordt vooral geïnvesteerd in vernieuwing van het dak, de vloer en de buitenmuren.

Daarnaast zal er werk gemaakt worden van een betere akoestiek, lichtinval en goed functionerende elektriciteit en waterleidingen.