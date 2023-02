Wulvergemse Toneelgroep brengt komedie na vier jaar afwezigheid: NWT terug van lang weggeweest

Na vier jaar afwezigheid brengt het Nieuw Wulvergems Toneel (NWT) weer een komedie. Twaalf spelers geven het beste van zichzelf in Hotel Saint-Amour. “We hopen dat de mensen de weg naar De Walvis terugvinden. Wij kijken er alvast naar uit om ons publiek een ontspannend avondje uit te bezorgen vanaf 31 maart”, klinkt het.

Door de coronamaatregelen en door gezondheidsproblemen van regisseur Stef Dehollander is het inmiddels vier jaar geleden dat het NWT nog met een productie op de planken stond. “Sinds 1992 zorgde Stef Dehollander voor de bewerking en de regie van onze toneelstukken. Nu hij dat door gezondheidsproblemen niet meer kan, stonden we voor de zware taak om een vervanger te zoeken. We zijn nog altijd op zoek naar een regisseur. Mauricette Deconinck, Marc Blanckaert, Rik Poiriez, Kimani Muylle en ikzelf hebben nu een bewerking gemaakt van Het rommelt in de rommelkamer van Lode Pools”, zegt Koen Bossuyt die ook de affiche ontwierp voor het stuk. De aandachtige kijker ontwaart op de achtergrond trouwens Stef Dehollander.

Auteur overleden

Even hield het NWT het hart vast want men kreeg geen respons van de auteur van het gekozen stuk, de Lummense Lode Pools. Pools is – of liever: was een van de meest gespeelde Vlaamse toneelauteurs. Hij overleed onverwacht midden december. “Gelukkig kregen we snel toestemming van de familie zodat we konden beginnen met repeteren”, aldus Koen Bossuyt.

Daar zijn de 6 mannen en 6 vrouwen die vanaf 31 maart op de planken staan inmiddels druk mee bezig. Ook de vele medewerkers voor en achter de schermen hebben de handen vol.

Scheve sprong

Twaalf spelers: een grote bezetting want dat vraagt het stuk ook. De 38ste productie speelt zich af op de rommelige zolderkamer van een hotel in Durbuy. Nicole en Julien willen hun huwelijksnacht van 50 jaar geleden overdoen in Hotel Saint-Amour. De zolderkamer wordt echter niet langer verhuurd maar is nu een opslagruimte. Uitzonderlijk kunnen de jubilarissen er toch nog eens terecht. Wat het gouden koppel niet weet, is dat ze niet de enigen zijn die het bed gebruiken. Enkele personeelsleden van het hotel werken er in hun ‘kamer’ ook druk aan hun liefdesrelaties. Zelfs een professor komt er na een congresdag al eens een scheve sprong maken. Vanuit zijn klok houdt de koekoek alles in de gaten. Wat zou de inspecteur van sociale zaken daarvan vinden?

Een verhaal vol passie en soms hoog oplaaiende emoties, maar ook met geheimen en onverwachte wendingen overgoten met een scheutje humor.

In de 38ste productie ziet het publiek vertrouwde amateurtoneelspelers aan het werk en twee nieuwe gezichten. Eén van hen is Koen Merveillie (39). “Als student heb ik, tussen pot en pint, wel eens toneel gespeeld maar dit stuk wordt wel mijn vuurdoop. Het is een uitdaging om in de huid van iemand anders te kruipen. Mijn personage, Jean-Louis Rossignol, is een flamboyante zakenman in de immowereld. Hij is het tegenovergestelde van wie ik ben. Maar ik voelde me meteen opgenomen in de groep en dankzij de tips en aanmoedigingen van mijn tegenspelers groei ik iedere repetitie in mijn rol. Ik kijk er al naar uit om voor het publiek te mogen spelen”, zegt hij. Katleen Van Landschoot, het andere nieuwe gezicht, moest dan weer West-Vlaams leren om haar rol te vertolken.

Ticketverkoop

Het NWT brengt de voorstelling tien keer. De acteurs staan op het podium van OC De Walvis in Wulvergem op vrijdagen 31 maart en 7 april, op zaterdag 1, 8 en 15 april, op zondagen 2 en 9 april en op dinsdag 4 april en woensdag 5 april. De voorstellingen beginnen telkens om 20 u. Op 2 en 9 april beginnen ze al om 18uur.

Vanaf zaterdag 4 maart om 9 u. zijn op de website www.nwt.be online kaarten te bestellen aan 9 euro. Via het online reservatiesysteem kun je kiezen naar welke voorstelling je komt en waar je graag in de zaal zit. Je kan max. 12 kaarten per beurt aankopen. Wie niet vertrouwd is met online bestellen, kan op zaterdagvoormiddag 4 maart vanaf 9 uur in O. C. De Walvis (Hooghofstraat 2a – Wulvergem) kaarten kopen tegen cash betaling. Aangekochte kaarten worden niet teruggenomen (en ook niet geruild voor een andere datum). (KVL)