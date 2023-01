Wirrewarre brengt de klucht De kloon van onze zoon

‘De kloon van onze zoon’ is een klucht in vier bedrijven van de hand van Kamiel Kemels. Boerin Georgette schrijft haar zoon in voor het tv-programma ‘Boer zoekt boerin’. Als op een gegeven moment de zoon door geheime omstandigheden niet wil deelnemen aan het programma, moet ze op zoek naar een vervanger, ofwel de kloon van haar zoon. Wanneer de cameraploeg aan de boerderij arriveert, gebeuren er dingen die het daglicht niet mogen zien. Het wordt opnieuw een avond vol schaterlachen, een avond om ontspannen te genieten en de avonturen van boerin Georgette en haar gezin te volgen.

Wie erbij wil zijn en een avond vol spanning en pret wil beleven kan kaarten kopen in voorverkoop in het Dorpshuis in Jonkershove op zondag 5 februari van 10 tot 12 uur. Daarna zijn de kaarten te verkrijgen bij Foto Masselis in de Smissestraat 5 in Houthulst en op nummer 051/50 37 02.

De speeldata zijn op vrijdag 3 maart om 20 uur, zaterdag 4 maart om 20 uur, zondag 5 maart om 16 uur, vrijdag 10 maart om 20 uur en zaterdag 11 maart om 20 uur, telkens in het Dorpshuis in Jonkershove. De Wirrewarre volgen kan via www.wirrewarre.be en op Facebook via wirrewarre.klerken. (ACK/foto ACK)