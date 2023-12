Winterstraattheater uit nostalgie naar kindertijd in Boezinge

Deze kerstperiode komt het Kermiscomité Boezinge met een heus winterstraattheater, waar Hans Robyn een van de drijvende krachten achter is. “Het idee kwam grotendeels uit nostalgie naar mijn kinderjaren. Het concept is dat we een kijkje nemen naar hoe de Boezingenaren zich voorbereiden op Kerstmis en we spitsen ons toe op de drukke dag ervoor, met alle gevolgen van dien”, vertelt Hans.

“Ik kan rekenen op 45 acteurs en actrices die soms zelfs verschillende rollen spelen. Niemand is figurant, iedereen heeft tekst. Er zijn in totaal twaalf scènes voorzien, waarvan de meeste zich ergens binnen afspelen. Er wordt interactie verwacht van het publiek, maar meer kan ik niet verklappen. Men moet maar komen kijken om te weten waar ik het over heb.”

De winterstraattheatertoer start achteraan de parking van café St.-Michiel (Diksmuidseweg 336) en eindigt in Ten Vrielande (Brugstraat 25). “We hebben ervoor gezorgd dat het parcours ook toegankelijk is voor andersvaliden, rolstoelen en kinderwagens. We doen hiervoor elke week een update, om te checken of alles met de Boezingse wegenwerken nog toegankelijk zal zijn. Zo niet, kunnen we de route nog aanpassen. We hebben altijd een plan B en zelfs een plan C voorbereid.”

“We spelen slechts twee dagen: op zaterdag 16 december beginnen we om 17.30 uur en om het half uur start er een wandeling, tot de laatste toer die start om 20 uur. Op zondag 17 december is er al een eerste voorstelling om 16 uur en kun je de wandeling elk half uur aanvangen tot aan de laatste toer, die start om 18.30 uur.”

