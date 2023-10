Wilt van Gheeste brengt in november ‘Sweet, Sweet Home’: “Het verhaal van Romeo en Julia in een rusthuis”

Het is nog enkele weken wachten, maar dan is het weer vijf keer lachen geblazen in cultuurcentrum De Balluchon van Koekelare. Dan staat ‘Wilt van Gheeste’ immers op de planken met de komedie ‘Sweet, Sweet Home’.

“Onze toneelvereniging bestaat ondertussen vijftien jaar en we vinden het nog steeds heel belangrijk om het publiek aan het lachen te brengen met voorstellingen met een komische inslag”, opent voorzitter Tom Pollentier (41).

“De productie die we dit jaar presenteren, speelt zich af in een rusthuis. Het is een modern ‘Romeo en Julia’-verhaal met bloeiende romances, maar ook met bloederige vetes. De oudjes van de ene gang kunnen de bewoners van een andere gang niet luchten. Te midden van deze herrie bloeit de onmogelijke liefde tussen twee oudjes.”

Volle zalen

“Meer zal ik niet verklappen over deze luchtige komedie”, gaat de voorzitter enthousiast verder. “Wie wil weten hoe het afloopt, moet snel een zitje reserveren voor een van onze voorstellingen in november. Meestal zit de zaal vijf keer helemaal vol en dat zal dit jaar wellicht niet anders zijn.”

De regie en de bewerking van het toneelstuk zijn in handen van Alex Haerens. Bij de stichting van het Koekelaarse toneelgezelschap was hij de eerste voorzitter. Het is zijn eerste grote regie die hij opneemt.

“Alex was meer dan tien jaar geleden een vaste speler van ons gezelschap. Daarna haakte hij af als acteur en volgde hij een regisseursopleiding. We zijn blij dat we hem de kans kunnen bieden om bij ons van start te gaan als regisseur. Ik twijfel er niet aan dat hij het heel goed zal doen.”

‘Wilt van Gheeste’ is een bloeiende vereniging. Waar andere toneelgroepen vaak moeite hebben om voldoende spelers te vinden, kan het Koekelaarse gezelschap een beroep doen op een vaste groep acteurs en velen zijn ook lid van het bestuur. “Elk jaar bieden zich ook geïnteresseerden aan die graag willen meespelen. Uit onze jongerengroep ‘Jong Wilt’, die ondertussen ook al bijna tien jaar een productie op de planken brengt, stromen eveneens regelmatig spelers door. Onze toekomst ziet er helemaal niet slecht uit”, besluit Tom Pollentier.

Speeldata ‘Sweet, Sweet Home’: zaterdag 11 november om 20u, zondag 12 november om 15u, woensdag 15 november om 20u, vrijdag 17 november om 20u en zaterdag 18 november om 20u. Tickets kosten 10 euro; bij voorkeur online aan te kopen via http://www.ticketwinkel.be/ of telefonisch via 0478 393 949.