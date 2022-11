Wijnendaals Theater ’t Fonteintje steunt Oekraïne

De voorstellingen ‘Onder één dak’ van Theater ‘t Fonteintje hebben een aardige stuiver opgebracht. De toneelkring neemt alle kosten van de productie voor eigen rekening en schenkt de opbrengst van de toegangskaarten integraal aan een hulpgoederenactie voor het door oorlog getroffen volk van Oekraïne.

Die actie werd enkele maanden geleden opgestart door de uit Wijnendale afkomstige Koen Dekoninck. ‘t Fonteintje overhandigde hem het riante bedrag van 5.384 euro, dat van de eerste tot de laatste cent terecht zal komen.

Koen (52) woont al zowat 20 jaar in Slowakije, in een dorpje op ongeveer 270 km van de grens met Oekraïne. Hij komt nog geregeld langs bij zijn moeder Paula Derynck (77) in de Camiel Meysmanstraat in Wijnendale, die de actie van haar zoon met volle overtuiging ondersteunt.

Koen is nauw betrokken bij de opvang van oorlogsvluchtelingen. Hij verzamelt hulpgoederen en voeding en vervoert die naar de grens met Oekraïne, waar een groep vrijwilligers uit de stad Svalyava hem bijstaat. ‘t Fonteintje stort de 5.384 euro op een transparante rekening, zodat Koen het geld kan gebruiken om voeding voor de Oekraïners aan te kopen en de transportkosten te betalen. De man heeft het hart op de juiste plaats. En dat hebben het bestuur, de acteurs en de medewerkers van ’t Fonteintje ook.