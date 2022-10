Westrozebeekse toneelkring Terra Porcorum staat opnieuw op de planken met Komedie ‘Kuuroord Fontina’

Na twee noodgedwongen sabbatjaren omwille van corona staat toneelvereniging Terra Porcorum uit Westrozebeke opnieuw op de planken met ‘Kuuroord Fontina’, een komedie waarvan 7 voorstellingen gepland staan.

“Kuuroord Fontina is een hilarische komedie van Paul Anrys in een regie van Erna Hollevoet”, vertelt woordvoerster Ann Verhulst. “Het stuk draait rond Fons en Tina. Zij runnen kuuroord Fontina, maar hun zaak zit in slechte papieren. Tot overmaat van ramp slaat ook hun personeel aan het staken. Fons en Tina hebben hun laatste hoop gevestigd op de komst van een beroemdheid die incognito naar het kuuroord komt. Het koppel doet zijn uiterste best om het kuuroord draaiende te houden alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Dat is evenwel zonder een concurrerend kuuroord gerekend dat op alle mogelijke manieren stokken in de wielen probeert te steken.”

Terra Porcorum voert Kuuroord Fontina op in het vroegere Westrozebeekse gemeentehuis aan het Luitenant Juul De Windeplein op donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13, woensdag 16, vrijdag 18 en zaterdag 19 november. Alle voorstellingen starten om 20 uur, met uitzondering van de voorstellingen op 11 en 13 november die om 17 uur starten.

Kaarten kosten 9 euro en worden vanaf zaterdag 15 oktober om 9 uur online verkocht via www.terraporcorum.be. Wie geen computer heeft, kan kaarten bestellen via 0474 59 79 96 en dit elke dag tussen 16 en 19 uur.