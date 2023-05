West-Vlaams toptheater heeft uw hulp nodig…

De tweede en laatste ronde voor de Vlaamse Cultuurprijzen is in volle gang. Daarbij is er ook talent van West-Vlaamse bodem genomineerd.

Op 16 mei worden de Vlaame Cultuurprijzen of Ultimas uitgereikt. Na een eerste selectieronde is het nu tijd voor de finale stemronde. De teller wordt daarbij op nul gezet. ‘Once Upon a Time in de Westhoek’, het bijzonder straffe theaterstuk van en met Wouter Bruneel en Sebastien Dewaele is een van de kanshebbers. Net als ‘SUKR’ van Het Eenzame Westen en ‘De Quaghebeurs’ van Het Prethuis. Verder is ook BankContact Invasie van Compagnie Krak en Spektakelmusical 1302 uit Kortrijk genomineerd. Er kan nog gestemd worden tot en met 9 mei.

Stemmen voor onder meer ‘Once Upon a Time in the West’ kan hier.