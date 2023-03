Wandeltheater Dolorosa komt naar Kortrijk

Op 1 en 2 april kan je in Kortrijk een uniek en ongezien artistiek spektakel beleven. Een 80-tal getalenteerde jongeren brengen er onder leiding van enkele professionele acteurs en dansers het Paasverhaal tot leven in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk.

Het Wandeltheater Dolorosa vertolkt het Paasverhaal zonder woorden door middel van levende standbeelden, livemuziek, dans en theaterscènes. Het hele opzet is een samenwerking tussen Jeugd met een Opdracht Kortrijk, Kerk in Kortrijk, Lux Mundi en kerken van verschillende denominaties die de handen in elkaar slaan om dit project te laten slagen. Meer dan 100 vrijwilligers uit België en Nederland doen mee aan dit project. Het is een unicum voor Kortrijk. Een samenwerking boven geloofsuitingen heen die, zonder woorden, een prachtig verhaal van hoop en liefde uitbeeldt. De boodschap is universeel: het goede wint het van het kwade. Liefde is sterker dan blind geweld. Een uitvoering die aanspreekt, gelovig of niet, katholiek of evangelisch… “Het wandelen doorheen dit theater en het ontmoeten van het team plantte het zaad om hen uit te nodigen en deze ontroerende voorstelling te brengen in hartje Kortrijk”, aldus deken Geert Morlion.

SAMENWERKING

Het wandeltheater brengt zonder woorden het verhaal van Jezus tot leven. Op een unieke manier brengen acteurs, dansers en vrijwilligers theaterscènes. Het project wordt ondersteund door 30 Kortrijkse jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de Kortrijkse kerken en omgeving. Ze komen maandelijks onder noemer 24 samen, want ze verblijven 24 uur samen op De Warande. Dit is een werking onder Jeugd met een Opdracht Kortrijk. De 30 jongeren zullen instaan voor het helpen bij de omkadering en logistiek van het hele gebeuren. Hiernaast worden jongeren uit Kerk in Kortrijk, Evangelische en Protestantse kerk uitgenodigd om hierin hun deel op te nemen.

Gastgezinnen

Het verhaal zelf is uitgewerkt door Carla Veldhuis, dramadocente en theatermaker. Ze werkt voor de Stichting Youth Alive (jongerenwerk) en Arts Alive (bewegingskunst in Nederland). Haar motto is: beeldtaal is communicatie. De acteurs, muzikanten, dansers en de hele crew verblijven in gastgezinnen in de regio Kortrijk. “Het initiatief in Kortrijk kadert in het verlangen om over de grenzen heen met de Kortrijkse Christelijke kerken samen de boodschap van het oorspronkelijke Paasverhaal onder de aandacht te brengen”, zegt de deken. Het weekend van Palmzondag zijn er vijf opvoeringen met een duurtijd van 75 minuten. Op 1 april om 14 en 19 uur. Op 2 april om 11, 14 en 16 uur. Van 6 tot 12 jaar kost een ticket 7,50 euro en vanaf 12 jaar is het 12,50 euro. (Peter Van Herzeele)

Info en tickets: jmeokortrijk.be.