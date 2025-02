W.A.T. Op Scène brengt klucht ‘De Slappe der wet’: Tal van dolle toestanden

Met ‘De Slappe der wet’ brengt W.A.T. Op Scène een dolle klucht waarbij de misverstanden zich opstapelen. Twee nieuwe speelsters zijn te bewonderen en Emmanuel Vander Stichele debuteert als regisseur.

Het Wevelgemse Amateur Theater (W.A.T.) Op Scène brengt in het weekend van 7 maart voor de 49ste maal een stuk op de planken. Met ‘De Slappe der wet”’wordt opnieuw gekozen voor een klucht, waarvan de korte inhoud alvast veelbelovend klinkt. In een klein politiecommissariaat laat de commissaris de zorg voor het kantoor over aan zijn bode Charel. Zelf wijdt hij zich geheel aan de goede zorgen van zijn maîtresse, nu zijn echtgenote een weekend naar zee is. Charel hoeft niet veel te doen, enkel een gevangene bewaken en een onderzoeksrechter ontvangen. Meteen genoeg stof voor knotsgekke situaties en misverstanden.

Rap van Tong

De regie was vorig jaar nog in handen van Axel Dejonghe die dit jaar weer zelf op de planken staat als Charel. Emmanuel Vander Stichele (43) uit Ledegem maakt zijn regiedebuut. De liefde voor het toneel begon toen hij meer dan 20 jaar geleden een heel kleine rol kreeg in de Roeselaarse Revue. “Ik ben letterlijk klein begonnen”, vertelt Emmanuel. “Ik moest me verstoppen onder een tafel. Het was voldoende om de smaak te pakken te krijgen. Enkele jaren later kreeg ik een rol bij toneelgroep ‘In de verbeelding’ in Roeselare. Daar sta ik ondertussen 17 jaar op de planken.”

Toen de Roeselaarse revue ophield te bestaan, zette hij zijn schouders mee onder de nieuwe toneelvereniging ‘Rap van tong’. En sinds vijf jaar speelt hij dus ook jaarlijks mee bij W.A.T. Op Scène. “Ik zag toevallig dat ze een mannelijke speler zochten. Na een korte kennismaking was het beklonken en speelde ik mee in ‘Het Wittebroodslijk’. Dat maakt dat er in de tijdspanne van een jaar maar een tweetal maanden zijn waar ik niet bezig ben met toneel. Theater is zo mooi, het is zalig op de planken te staan, iemand anders te zijn dan je bent. De rol vul je zelf in, in samenspraak met de regisseur. Een toneelstuk is als een schilderij, het is nooit af. Je kan er steeds aan blijven schaven.” Dat laatste is zeker waar nu Emmanuel zijn debuut als regisseur maakt. De vraag kwam vanuit de groep, hij aarzelde aanvankelijk omdat hij geen cursus had gevolgd, maar Linda Samyn en Axel Dejonghe die de vorige stukken hadden geregisseerd, overtuigden hem. “Regisseren is heel wat stresserender dan spelen”, weet Emmanuel. “Alle vragen komen bij jou terecht. Van spelers, decor, muziek, belichting,.. Het stuk ken ik binnenste buiten, je wil niet weten hoe vaak ik het boek gelezen heb. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. Je wil dat het mooi wordt, zoveel details zijn belangrijk. Ik ben niet streng, maar de tekst moet wel gekend zijn. Er zijn in dit stuk veel handelingen die je vaak moet oefenen en waarbij je beter geen boek in je handen hebt. Verder geef ik de spelers de vrijheid om zo naturel mogelijk te spelen, dat ze zich goed voelen op het podium. Ik zal tevreden zijn als de spelers na afloop tevreden zijn en het publiek genoten heeft.”

Hoger Op

Twee van die spelers zijn nieuw bij W.A.T., Els Cokelaere (51) uit Moorsele en Ursula Seghers (51) uit Wevelgem. Els speelde als jongere mee in Hoger Op in Moorsele waarna het toneel lange tijd op de achtergrond verdween. “De microbe liet me niet los”, vertelt Els. “Nadat mijn dochter Luca meespeelde bij Hoger Op waagde ik me recent opnieuw aan het toneel.” Toen de Moorseelse vereniging vorig jaar ophield te bestaan was het Ursula die Els meenam naar Wevelgem. “Ik speelde al langer bij Hoger Op en was actief op zoek naar nieuwe speelmogelijkheden. Het geluk wil dat ze bij W.A.T. twee spelers zochten. Het is een heel fijne groep, we voelden er ons onmiddellijk op ons gemak.”

De kaarten vliegen als zoete broodjes de deur uit, de kaap van de duizend is ondertussen overschreden. Vrijdag 7 maart is zo goed als uitverkocht, voor zaterdag 8 maart om 20 uur en zondag 9 maart om 17 uur zijn nog kaarten te verkrijgen via www.ccwevelgem.be of via 056 43 34 95.