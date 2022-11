Vzw Wit.h organiseert unieke benefiettheatervoorstelling ‘Sea of love’

Woensdagavond 30 november staat de theatervoorstelling ‘Sea of love’ geprogrammeerd in Theater Antigone. Het is een productie van Theater Stap, een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan, georganiseerd door de sociaalartistieke werking Wit.h ten voordele van hun vereniging. Vzw Wit.h bestaat al 20 jaar en daagt kunstenaars met een beperking uit om zich artistiek te ontplooien en organiseert hiervoor projecten waar kunstenaars met en zonder beperking intensief samenwerken.

“Wij zijn geen organisatie met eigen mensen met een beperking, maar wij nodigen hen wel uit uit de voorzieningen in de regio, bijvoorbeeld van ‘de branding waak’ of ‘Groep Ubuntu’ en brengen hen samen met kunstenaars. Wij organiseren workshops en ateliers buiten hun biotoop, weg uit hun dagelijkse sleur en in interactie met de bredere maatschappij. Onze projecten lopen ook doorgaans enkele jaren om zo een duurzame samenwerking te bekomen. Als je die mensen echt leert kennen, kijk je voorbij de beperking, ontwikkel je hun talenten en kom je tot heel mooie resultaten”, vertelt directeur Luc Vandierendonck.

Vzw Wit.h is een erkende sociaalartistieke werking binnen het Kunstendecreet en kan rekenen op financiële steun van de overheid, “maar helaas zijn deze middelen niet voldoende om onze werking te dragen”, vertelt penningmeester Catherine Delecluse. “We willen die mensen kansen bieden buiten hun leefwereld gedefinieerd door hun beperking, maar dat vraagt budget. Met deze passende theaterproductie steun je niet alleen een goed doel, maar krijg je ook een unieke voorstelling in ruil.”

‘Sea of Love’ start vanuit het oorspronkelijk verhaal van De Kleine Zeemeermin (H.C. Andersen) dat in tegenstelling tot de Disneyversie niet happy eindigt. De spelers peilen naar de diepte van de melancholie. De meerminnen, heksen en prinsen die ze vertolken, verdwalen in onderzeese leegte. Hun verlangen is een afgrond. Wat ze willen, zinkt steeds dieper. Na de voorstelling is er een meet and greet met alle acteurs. Naast het standaardticket van 15 euro kan je kiezen voor een deluxe-pakket van 30 euro met bijkomend drankje en origineel geschenk. Tickets zijn te verkrijgen via www.antigone.be/nl/sea-of-love. Wie niet kan aanwezig zijn, maar toch wil steunen kan een vrije bijdrage storten op BE10 4687 2098 5104.