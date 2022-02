Vzw Préparé Tielt heeft met ‘De strijkcentrale’ nieuwe productie klaar: “Gaan voor totaalbeleving”

Na de monoloog Bernard van afgelopen najaar komt vzw Préparé dit voorjaar met De strijkcentrale, een tragikomsiche voorstelling geschreven door Piet en Severine Van Compernolle.

“Ik had nog een idee op mijn laptop staan en Severine was meteen enthousiast”, vertelt Piet, die samen met Severine ook instaat voor de regie. “Meteen werden de grote lijnen op papier gezet, karakters uitgeschreven en knopen doorgehakt. Zo werd De strijkcentrale uiteindelijk een tragikomedie vol mooie beelden en sterke dialogen.”

Het verhaal gaat – logischerwijs – over een strijkcentrale. “Over vuile en verse was, warme soep, vriendschap en trouw, verraad en ambitie, en een plan”, voegt Piet eraan toe. Er komt bij de productie ook muziek aan te pas, want Dennis Desmet en David Maertens, die in het stuk in de rol van dj Reetpetit en en dj Nick kruipen, schreven voor De strijkcentrale enkele smartlappen.

“Het paste perfect in het scenario, want één van de personages is getrouwd met een radiomaker. Dennis en David waren dan ook meteen bereid om de smartlappen te schrijven”, vertelt Piet. “Het gegeven zal ook mee voor de totaalbeleving zorgen.”

Ene kippenvelmoment na het andere

De cast bestaat uit Frederik Huvaere, Stefaan Van Compernolle, Hilde Van Maele, Eveline Van Compernolle, Liesbeth Goeminne, Nele Verdru en Davy Defour. Piet is er dan ook van overtuigd dat het een goede productie zal worden.

“Al van bij de eerste lezing zagen we dat we iets goeds hadden gemaakt”, stelt hij. “Het was duidelijk dat elke acteur en actrice al met hun script bezig waren geweest, want ze kenden stuk voor stuk het verhaal en hun eigen karakter. Ook tijdens repetities merken we dat ze niet alleen hun eigen personage, maar ook dat van de andere personages kennen. Wat dikwijls voor vuurwerk zorgt. Het ene kippenvelmoment volgt dan ook het andere op.”

De Strijkcentrale wordt opgevoerd op 25 en 27 maart en op 1 en 2 april in Cultuurcentrum ’t Gildhof. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 5 maart via www.vzwprepare.net en kosten 10 euro.