Vzw Het Losse Teater op de planken met westernkomedie

Op 8 februari brengt vzw Het Losse Teater de première van ‘Dollars in the desert’, een westernkomedie vol humor en actie van Karel Eens.

De komedie speelt zich af in het Wilde Westen en gaat over een gestolen buit. Ramon en Pancho, twee onverschrokken Mexicanos, liggen ergens in de woestijn te slapen; de buit van een overval ligt bij hen. Ze worden overvallen door twee chica’s, cowgirls, die op hun beurt overvallen werden door indianen. Zij stelen hun paarden en de buit van de overval. Op zoek naar een dokter om Annie te laten verzorgen die een pijl in haar schouder heeft, komen ze terecht in een klein grensstadje waar ze opgevangen worden door de plaatselijke saloonbazin. De waardin ontdekt echter de buit bij de twee cowgirls. Als later ook de twee bandieten in het stadje arriveren op zoek naar de buit van hun overval is het hek helemaal van de dam. “Iedereen wil met het geld gaan lopen, maar de vraag is wie het lukt”, verklapt regisseur Geert Dewaele. “De cowgirls, de bandidos, de saloonbazin of het animeermeisje, de sheriff of de dokter/doodgraver, of misschien zijn het wel de indianen Old Horse en zijn dochter.” De rollen zijn weggelegd voor Dieter Baert, Philippe Calu, Leen Delcoucq, Marjolein Deleu, Ina Gheysen, Steven Opsomer, Dominique Pannecoucke, Elisa Vanhecke, Geert Verbrugge, Veronique Vervaecke en Kelly Withouck. De voorstellingen hebben plaats in OC Zuiderkouter in Stasegem op 8, 10, 11, 12, 15, 17 en 18 februari.om 20 uur. De uitvoering op 11 en 12 februari is uitverkocht. Een kaart kost 9 euro en kan gereserveerd worden op 0475 407 of online op www.hlt.be. (Peter Van Herzeele)