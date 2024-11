Vreugde na Arbeid brengt ‘De Strijkcentrale’: Vuile was en tragikomedie

De Beselaarse toneelkring Vreugde na Arbeid brengt de tragikomedie ‘De Strijkcentrale’. Op zondag 3 november gaat de voorverkoop van start. Er zijn zes voorstellingen voorzien.

Het volkstoneel bloeit in Vlaanderen. Groot-Zonnebeke telt met Vreugde na Arbeid in Beselare, In Eer en Deugd in Passendale, ’t G.A.T in Geluved en ’t Z.A.T in Zonnebeke niet minder dan vier toneelgezelschappen. Vreugde na Arbeid brengt dit jaar De Strijkcentrale, een tragikomedie van Piet en Severine Van Compernolle in een regie van Rik Alliet.

De toneelkring is ontstaan uit het jongenstoneel van VKAJ Beselare. Op 3 maart 1946 speelden zij het stuk Moeder in Nood. Een jaar later zorgden ze voor de opvoering van Ik eisch de doodstraf. Later veranderde de naam van de toneelkring in Vreugde na Arbeid. In de beginjaren waren er nog twee groepen, maar in 1952 hield het meisjestoneel op te bestaan en trokken hun leden naar Vreugde na Arbeid. De toneelkring speelde dus al vroeg gemengd. Gemengd toneel in de parochiezaal was echter uit den boze, daarom speelde men in zaal Sint-Elooi. Het duurde tot 1959 vooraleer er voor het eerst in de parochiezaal gemengd gespeeld werd. Intussen zit de toneelkring al aan meer dan negentig producties. In de beginjaren werden er vooral volkse stukken gespeeld, met af en toe een drama of klucht. De laatste decennia zijn het vooral komedies en af en toe een tragikomedie. Het bestuur bestaat uit Veerle Carrein, Sien Vercruysse, Myriam Bouckaert, Janne Samyn en David Bouckaert.

Korte inhoud

De Strijkcentrale gaat over vuile en verse was, warme soep, vriendschap, trouw, verraad, koopverslaving, bedrog en ambitie. Een stuk met een plan en een hoog Kaïn en Abel-gehalte. Een verhaal over een familiebedrijf, dat na het overlijden van de oprichters wordt verdergezet door hun kinderen. De oudste is een arrogante zak, absoluut niet geïnteresseerd in de zaak, alleen zijn eigen belang is van tel. Zijn broer Erik neemt de verantwoordelijkheid op de werkvloer en heeft grootse plannen om het bedrijf efficiënt te moderniseren. Hun jongste zus Liesa trok na een conflict naar het buitenland. De strijksters op de werkvloer en de chauffeurs Willy en Billy Waste hebben allemaal hun eigen zorgen.

Praktisch

Voor dit stuk staan Carlos Dewulf (Erik), Kristof Leenknegt (Patrick), Myriam Bouckaert (Chrissie), Soetske Boudry (Marijke), Heike Samyn (Kim), Lies Bouckaert (Gira), Stefaan Thorrez (Bille Waste) en Geert Bentein (Willy Waste) op de planken.

De voorstellingen gaan door in OC De Leege Platse op vrijdag 22 november om 20 uur, zaterdag 23 november om 20 uur, zondag 24 november om 17.30 uur, woensdag 27 november om 20 uur, vrijdag 29 november om 20 uur en zaterdag 30 november om 20 uur.

De kaartenverkoop vindt plaats op zondag 3 november in OC De Leege Platse in Beselare vanaf 10 tot 11.30 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn genummerd.

Vanaf maandag 4 november kunnen kaarten enkel nog besteld worden via de website www.vreugdenaarbeid.be.