Voorzitter Philippe (82) op de planken

Toneelgezelschap Meer Vreugde pakt op 26 november uit met een eigen familiesoap, die zowel online als in de theaterzaal wordt gebracht. Aangezien zoiets heel veel acteurs vraagt, werden enkele leden van de oudere garde opgetrommeld. Zo ook de 82-jarige voorzitter Philippe Vandeputte, die al zeker 20 jaar niet meer op de planken stond.

Philippe Vandeputte, in zijn actieve leven ooit zelfstandig handelsvertegenwoordiger, rolde in het toneelgebeuren op vraag van wijlen toneelvoorzitter Emmanuel Seynaeve. Na de dood van Emmanuel Seynaeve werd een werkgroep gevormd die Meer Vreugde overeind hield. “Toen langzamerhand wat meer structuur in de werkgroep kwam en de aanduiding van een voorzitter en secretaris een must leek, werd ik verkozen tot voorzitter begin jaren zeventig. Intussen ben ik al ruim vijftig jaar voorzitter, maar dat betekent niet dat ik er alleen voor sta. Er was een werkgroep die hielp zoeken naar de stukken, het aanduiden van een regisseur of het aanduiden van een locatie. Mijn eerst locatie waarin ik zelf gespeeld heb, was een barak gelegen achter de Zwarte Leeuw en ik mocht er meespelen in het stuk Dorp der Mirakelen. Later werd verhuisd naar zaal Concordia. Wanneer die zaal om veiligheidsreden werd afgekeurd, verhuisden we naar de Krinkel in de Stationstraat om bij de opening van het oc Mandelroos, onder wijlen burgemeester Van Loo, definitief te verhuizen naar Mandelroos.”

Soap

Of hij veel op de planken stond. “Ik moet zeggen dat ik niet zo vaak speelde. Misschien een twintigtal keer. Wegens beroepsbezigheden moest ik vaak afhaken, maar ik volgde wel alles op de voet. Toch bewaar ik de mooiste herinneringen aan een stuk waarin ik ooit meespeelde, namelijk De Ingebeelde ziekte van Molière, onder de regie van Anton Cogen.” Opeens wordt je gevraagd om op 82-jarige leeftijd en na een pauze van twintig jaar mee te spelen in de allereerste familiesoap van Meer Vreugde. Wat doet dit met een mens. “Voor mij was dit een totale verrassing, maar ik heb meteen ja gezegd. Veel mag ik over mijn rol in de soap niet kwijt, alleen dat ik in de huid kruip van de ereburgemeester van het dorp. Voor mij is dat geven iets totaal nieuws. Hoe dan ook, zoals het nu loopt lijkt de productie af te stevenen op een gigantisch succes. Wie er wil bij zijn in de zaal, zal zich moeten reppen om een van de laatste tickets te bemachtigen, want vol is vol. Er worden geen extra plaatsen bijgezet. Ik moet eerlijk bekennen dat de allereerste soap van Meer Vreugde een grote toneelervaring is voor alle deelnemers. Het zal een boost geven, niet alleen aan de spelers, maar ook aan de ruime toneelaanhang van Meer Vreugde.”

Jeugdtoneel

Of er als toneelvoorzitter van Meer Vreugde nog vernieuwing in de pipeline zit? “Heel zeker, zo wordt er momenteel gewerkt aan een betere samenwerking met het toneelgezelschap De Groeiende Ginste, maar er zijn nog geen concrete afspraken. Wij zijn ook hard bezig met de voorbereidingen om weer met jeugdtoneel te starten, zoals dit in het verleden al eens het geval was onder Trees Van Acker. Zeg maar dat toneel ook na de coronaperiode weer springlevend is”, besloot Philippe Vandeputte. (CLY)